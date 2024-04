YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Lors de notre test de sièges auto en laboratoire, nous avons détecté un problème grave sur le siège Viaggio Twist avec sa base Isofix Base Twist du fabricant italien Peg Perego. Que Choisir et ses partenaires européens alertent sur ce problème de sécurité et recommandent aux propriétaires de ne pas utiliser cet ensemble.

Nos techniciens ont relevé lors d’un test avec le mannequin d’un enfant de 3 ans installé dos à la route que la connexion entre la base et la jambe de force, le talon d’Achille des bases Isofix, se brise en cas d’impact frontal violent. S’ensuit une augmentation anormale de la force exercée au niveau de la connexion entre la coque du siège et sa base Isofix : les deux parties se désolidarisent et le siège est catapulté vers l’avant, ce qui risque d’engendrer des blessures graves lorsque l’enfant heurte l’habitacle du véhicule (voir vidéo ci-dessus). Lors du test de choc avec le mannequin installé face à la route cette fois, le siège ne se désolidarise que partiellement de sa base mais le mannequin est projeté loin vers le haut et vers l’avant. Là aussi les risques de blessures sont élevés.

Précisons que notre protocole de tests est plus sévère que les essais d’homologation, que le Viaggio Twist a réussis sans encombre, avec en particulier des charges plus élevées, mais réalistes, sur le dispositif de retenue pour enfants.

Pour rappel, le siège auto Viaggio Twist (299 €), homologué pour les enfants mesurant de 61 cm à 105 cm, doit exclusivement être utilisé avec sa base Isofix Base Twist vendue séparément au prix de 219 €, mais la Base Twist peut être utilisée avec d’autres modèles de sièges auto de la marque Peg Perego. Contacté, le fabricant a interrompu la distribution de cet ensemble et les consommateurs ayant des questions sur le sujet sont invités à contacter le service clientèle (1).

© Ralph Wagner Le siège auto Viaggio Twist et sa base Isofix Base Twist du fabricant Peg Perego.