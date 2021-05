Sièges auto Glossaire

De B comme « bouclier d’impact » à U comme « universel/semi-universel ».

B

Bouclier d’impact

« Le bouclier d’impact est un dispositif fixé devant l’enfant, destiné à répartir les forces de retenue sur la plus grande partie du haut du corps de l’enfant en cas de choc frontal. » (Extrait du règlement no 44, ou R44, sur les dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur). Le bouclier d’impact est généralement maintenu par la ceinture de sécurité adulte (voir photo ci-dessous).

Siège 2e âge avec bouclier d’impact.

C

Canopy

C’est la partie amovible du siège ou de la nacelle qui sert à protéger l’enfant du soleil.

D

Dispositif de retenue pour enfant (DRE)

Ou « Système de retenue pour enfant ». C’est le terme officiel pour désigner les sièges auto, de la nacelle au rehausseur.

E

Embase (ou base)

Support restant à demeure dans le véhicule, fixé grâce au système Isofix ou à l'aide de la ceinture de sécurité. On vient y clipser le siège (en général, un siège coque).

Siège coque et sa base (de type Isofix avec jambe de force).

Euro NCAP (European New Car Assessment Program)

Créé en 1997, l'Euro NCAP est un consortium développé par le DOT (Department of Transport), ministère des Transports britannique. Il est aujourd'hui soutenu par sept gouvernements européens, la Commission européenne, des clubs automobiles et des associations de consommateurs représentées par l'ICRT (International Consumer Research and Testing), organisation qui réunit 43 associations de consommateurs à travers 38 pays, dont l'UFC-Que Choisir. Au travers de ses crash tests, l'Euro NCAP est devenu une référence et un catalyseur pour l'amélioration des véhicules en termes de sécurité.

L'Euro NCAP évalue :

Le niveau de protection offert par les véhicules neufs à ses occupants adultes et enfants, ainsi qu'aux usagers de la route vulnérables (piétons et cyclistes). Dans cette optique, des essais dynamiques sont réalisés en chocs frontal, latéral et arrière.

La protection des usagers de la route vulnérables dépend de la conception du pare-chocs et du capot (zones plus ou moins agressives pour les jambes et la tête des piétons adultes et enfants) et de l’efficacité des systèmes de détection et de freinage autonome.

La richesse et l’efficacité des systèmes d’aide à la sécurité (freinage autonome d’urgence, maintien dans la voie, etc.)

Évolutif (siège évolutif)

Ils sont aussi appelés sièges multi-âges, ou multi-groupes dans le jargon du règlement R44-04. Ces sièges sont transformables afin de pouvoir couvrir un intervalle d’âge très vaste. Par exemple, les sièges pour enfant de la naissance à 5 ans environ, qui remplissent d’abord la fonction du siège coque, puis celle du siège 2e âge. Ce sont :

Ceux du groupe 0+/1 pour le règlement R44-04.

Ceux pour enfant de la naissance à 105 cm pour le règlement i-Size (R129).

© Ralph Wagner Siège évolutif de la naissance à 5 ans environ (groupe 0+/1 et i-Size équivalent) : dos puis face à la route.

Le 2e type de siège évolutif le plus répandu s’adresse aux enfants à partir de 10 mois environ. Cela correspond :

Au groupe 1/2/3 pour le règlement R44-04.

Aux enfants à partir de 67 cm environ pour le règlement i-Size (R129).

Ce type de siège évolutif est équipé d’un harnais (ou d’un bouclier d’impact) que l’on retire à un certain moment, transformant le siège pour petit enfant en rehausseur.

Siège évolutif qui se transforme de siège 2e âge en rehausseur.

G

Groupe

Selon le règlement R44-04, les dispositifs de retenue pour enfants sont classés en cinq groupes définis selon le poids de l'enfant qu'ils peuvent accueillir.

Groupe 0 : de la naissance à 10 kg, soit environ 18 mois.

Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg, soit 2 ans et demi-3 ans.

Groupe 1 : de 9 à 18 kg, soit 1 à 5-6 ans.

Groupe 2 : de 15 à 25 kg, soit 4 à 9 ans.

Groupe 3 : de 22 à 36 kg, soit 7-8 à 12 ans.

Certains sièges auto couvrent plusieurs tranches de poids ; ainsi, ils font partie de plusieurs groupes à la fois et on les note comme suit :

Groupe 0/1 et 0+/1 : jusqu'à 18 kg.

Groupe 1/2/3 : de 9 à 36 kg.

Groupe 2/3 : de 15 à 36 kg.

H

Harnais

Siège coque équipé d'un harnais.

Le harnais est le système qui retient l’enfant dans les sièges de la plupart des sièges coque et sièges 2e âge. Il s’agit d’un ensemble de sangles qui maintiennent les épaules et le bassin du tout-petit. Les harnais des sièges auto sont à 3 ou 5 points d’attache, ils se verrouillent grâce à une boucle placée entre les jambes de l’enfant.

I

Insert

L’insert permet de bien caler l’enfant quand son gabarit ne suffit pas à remplir le volume du siège. On trouve notamment un insert pour les nouveau-nés dans les siège coque, ou un pour les petits enfants dans les sièges évolutifs.

© Ralph Wagner Siège évolutif avec et sans son insert.

Isofix

Isofix est un système permettant d’attacher le siège auto dans la voiture sans avoir besoin d’utiliser la ceinture de sécurité. Il est constitué de deux crochets installés à la base du siège, qui s’arriment à des anneaux solidaires du châssis de la voiture, et d’un système antirotation qui empêche le siège de pivoter autour de l’axe formé par ces crochets en cas de choc frontal.

i-Size

i-Size est le nom que l’on donne communément à la nouvelle réglementation R129. On parle aussi de siège i-Size quand le siège est homologué selon ce règlement, mais pour être exact, seuls les sièges à harnais de sécurité et de type Isofix peuvent être qualifiés de i-Size (les autres étant simplement « R129 »). En outre, les places à bord du véhicule sont elles aussi qualifiées de i-Size lorsqu’elles sont conçues pour pouvoir accueillir tous les sièges homologués selon le règlement R129.

J

Jambe de force

C'est un système qui permet d’empêcher la rotation du dispositif de retenue pour enfant lors d’un choc frontal. Il est constitué un montant de hauteur réglable qui s’appuie contre le plancher du véhicule. La jambe de force vient généralement en complément d’attaches Isofix.

Siège avec jambe de force.

N

Nacelle

Nacelle.

Une nacelle est un système de retenue pour nouveau-né dans lequel l'enfant vpyage en position allongée. Elle s’installe sur la banquette arrière du véhicule, avec la tête de l'enfant orientée vers le milieu. On peut souvent installer les nacelles sur un châssis pour former un landau.

P

Pivotant (siège pivotant)

Le siège pivotant (en général, sièges 2e âge) peut être orienté vers la porte afin de faciliter l’installation de l’enfant, avant d’être replacé face ou dos à la route.

© Ralph Wagner Siège 2e âge pivotant, orienté dos à la route, face à la porte et face à la route.

Plus Test

Le Plus Test est un test suédois développé par le laboratoire VTI de l’Institut national suédois de recherche sur les routes et les transports. C’est un test dynamique en choc frontal plus sévère que celui réalisé par Que Choisir (et donc plus sévère que le test d’homologation) permettant d’attribuer un label « Plus Test » aux sièges auto qui le passent avec succès. Ce label a pour but d’encourager le développement des sièges installés dos à la route, qui sont actuellement les seuls à l’avoir obtenu. La position dos à la route est en effet la plus protectrice en cas de choc frontal.

R

Règlement R44

Le règlement no 44 ECE/ONU de Genève, appelé plus simplement R44, permettait d’homologuer les systèmes de retenue pour enfants de 1982 à 2020. Selon ce règlement, les sièges sont classés par groupes (groupes 0, 0+, 1, 2 et 3), chacun d’eux étant défini par l’intervalle de poids correspondant aux enfants qu’il peuvent transporter. Il a été progressivement remplacé, entre juillet 2013 et décembre 2020, par le règlement R129 aussi appelé i-Size (voir « Sièges auto – La réglementation »). Sa 4e et dernière version est le R44-04.

Règlement R129

Le règlement R129 permet d’homologuer les systèmes de retenue pour enfants depuis juillet 2013. Il a complètement remplacé le R44-04 dont il est une évolution depuis fin 2020. La différence essentielle entre les deux règlements concerne la classification des sièges. Selon le R129, ils ne sont plus classés par groupes de poids mais selon la taille de l’enfant (voir « Sièges auto – La réglementation »).

Rehausseur

On appelle rehausseur les systèmes de retenue pour grands enfants (sièges R44-04 à partir de 15 kg ou i-Size à partir de 95 cm, soit 3,5 ans environ). Ces sièges sont destinés à rehausser les enfants de sorte que la ceinture de sécurité adulte s’adapte à leur morphologie. Il existe des rehausseurs avec et sans dossier ; nous déconseillons l’utilisation de ces derniers tant que l’enfant mesure moins de 125 cm car la protection qu’ils assurent est insuffisante en cas de choc latéral.

Rehausseur avec dossier.

S

Sangle antirotation

Appelée aussi “top tether”, la sangle antirotation est l’élément de certains sièges Isofix qui a pour fonction de limiter la rotation du siège autour de l’axe formé par les crochets Isofix lors d’un choc frontal. Cette sangle solidaire du système de retenue est attachée à un point d’ancrage du véhicule appelé « ancrage pour fixation supérieure Isofix », qui se trouve dans le coffre ou derrière le dossier du siège ou de la banquette sur lequel est installé le système de retenue.

Siège coque

C’est un siège pour bébés qui s’utilise jusqu’à 2 ans et demi environ. Les sièges coque sont destinés aux enfants à partir de leur naissance jusqu’à 13 kg pour ceux de type R44 (appelés sièges du groupe 0+), et en général de 40/45 cm à 83/87 cm pour ceux de type i-Size. On les appelle aussi « cosy » voire « Maxi-Cosi » pour faire référence à la coque du même nom sortie au début des années 80, qui en a été le précurseur en Europe.

Le siège coque s’utilise toujours dos à la route et doit être installé à l’arrière ou éventuellement à la place du passager avant à condition que l’airbag frontal soit désactivé.

Les sièges coque permettent aussi de transporter l’enfant en dehors de la voiture comme dans un panier, ou sur un châssis de poussette. Certains modèles peuvent être attachés sur une base qui reste à demeure dans la voiture.

Siège 2e âge

Ces sièges sont destinés aux petits enfants dont l’âge est compris entre 10 mois à 5 ans environ. Ces sièges sont prévus pour les enfants dont le poids est compris entre 9 et 18 kg pour ceux de type R44 (appelés sièges du groupe 1), et de 61/76 à 105 cm pour ceux de type i-Size. L’enfant y est retenu par un harnais de sécurité, ou parfois par un bouclier d’impact. Leur utilisation est la plus critique car on risque d’installer l’enfant trop tôt face à la route. À 10 mois (9 kg, début du groupe 1), les vertèbres du cou sont trop fragiles pour supporter le poids de la tête en cas de choc frontal. Nous conseillons donc d’installer l’enfant le plus longtemps possible dos à la route si le siège le permet, ou bien de continuer à transporter le petit dans son siège coque tant que sa tête ne dépasse pas du volume de protection. Le siège 2e âge est parfois pivotant ce qui permet de l’orienter face à la porte pour faciliter l’installation de l’enfant, avant d’être replacé face ou dos à la route, sans avoir à le démonter.

Sièges pour petits enfants : modèle avec harnais et modèle avec bouclier d’impact.

T

Têtière

C’est la partie du siège destinée à maintenir la tête de l’enfant. On l’appelle aussi appuie-tête.

Top tether

Autre appellation de la « sangle antirotation ».

U

Universel/semi-universel

Systèmes de retenue universels : ils sont utilisables dans tous les véhicules et sont homologués sur banc d'essai.

Systèmes de retenue semi-universels : ils subissent une série d'essais dynamiques sur banc d'essai, puis le fabricant doit vérifier que le siège peut être installé dans chaque véhicule de la liste qu'il va publier dans le mode d'emploi.