© Rainer Fuhrmann - stock.adobe.co Vol de vélo Enquête en cours

La Fédération des usagers de la bicyclette propose un questionnaire aux victimes de vol de vélo dans les deux dernières années. Objectif : trouver des solutions pour enrayer le phénomène.

Le vélo, c’est tendance. Il faut dire que les avantages à sa pratique ne manquent pas. Bon pour le cœur, les muscles et le réchauffement climatique, sa pratique est économique et affranchit avantageusement de toute contrainte de carburant ou de stationnement. Malheureusement, un vélo, ça se vole. Il n’existe pas de décompte exact, mais il y aurait sur le territoire autour de 400 000 vols de vélo par an. Afin de mieux cerner cette réalité, la fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) propose sur son site Internet un questionnaire à destination des personnes ayant subi un vol de vélo dans les deux dernières années (1).

La FUB explique son initiative par l’absence d’« enquête récente permettant de recenser ces données malgré la forte augmentation de la pratique du vélo. Or, pour contrer ce phénomène, il est essentiel de comprendre les causes et circonstances de ces délits. » Les questions portent sur les circonstances du vol : date, localisation exacte, lieu public ou espace privé, type de vélo (électrique ou musculaire, neuf ou d’occasion), catégorie d’antivol, caractéristiques du point d’attache, marquage du vélo, etc., ainsi que sur les suites : dépôt de plainte, indemnisation par l’assurance, restitution du vélo ou nouvel achat, etc. Le sondage prend une dizaine de minutes.

Prioriser les actions à venir

La problématique est d’autant plus sensible qu’actuellement, les recommandations portent sur des mesures strictement individuelles, dont l’efficacité est limitée : tout le monde a compris l’importance d’utiliser un bon antivol, mais nos tests montrent qu’aucun, aussi solide et lourd soit-il, ne résiste à quelques minutes de meuleuse. Et face à des voleurs qui vont jusqu’à desceller les arceaux de stationnement, l’équipement du vélo ne fait pas le poids ! La consigne de retirer la batterie d’un vélo électrique le temps du stationnement commence à passer, mais les témoignages de personnes ayant fait les frais d’un vol en dépit de cette précaution se multiplient… Connaître un peu mieux les circonstances des vols permettra de mettre en lumière les priorités d’action, au-delà de la prudence individuelle, nécessaire mais pas suffisante.​​​​​

(1) Enquête ouverte jusqu’au 1er novembre sur https://www.fub.fr/fub/actualites/victime-vol-velo-partagez-votre-experience-repondant-plus-grande-enquete-vols-velo