Hasard ou coïncidence ? Depuis que Decathlon (R500E) et Intersport (Nakamura Crossover Longtail) ont cassé les prix d’entrée dans le monde du vélo cargo, les ventes décollent. 17 000 vélos en 2021, 33 000 en 2022, 36 000 en 2023… Les cargos représentent même le segment le plus dynamique sur un marché du vélo électrique un peu morose. En proposant des modèles autour de 2 700 € quand il était difficile de trouver un modèle à moins de 4 500 € chez les fabricants spécialisés, les deux enseignes de sport ont ouvert la voie. Avec le Jean II, le fabricant bordelais Jean Fourche propose d’ailleurs une alternative intéressante au même prix. Le Lundi 20 Cargo ne joue pas sur ce terrain-là. Fidèle à lui-même, Moustache mise au contraire sur le haut de gamme. Son cargo, proposé en plusieurs déclinaisons, est vendu à partir de 3 999 € et jusqu’à 6 199 € dans sa version la plus perfectionnée.

Magique, la béquille !

Les vélos cargos séduisent les jeunes parents, qui y voient un moyen de transport ludique, pratique et décarboné pour emmener leurs enfants à l’école ou transporter les courses. La stabilité de ces vélos, sur lesquels on doit pouvoir grimper sans ciller, est essentielle. Sur ce point, Moustache tape fort avec une béquille très innovante. « C’est presque elle qui nous a demandé le plus de travail sur ce vélo », plaisante Clément Bonneau, responsable de la communication. L’action d’une pédale située sur la gauche du vélo doublée d’un léger mouvement de recul hisse le vélo sur un socle, sans qu’on sente le poids du vélo (33 kg) et sans à-coup. Et pour partir, un appui sur une seconde pédale et un petit mouvement inverse, vers l’avant, suffit. Bien pensé, le système est bien plus maniable que les doubles béquilles habituelles. Bonne nouvelle, la première génération de cargos, sortie en 2021, peut accueillir cette béquille moyennant 140 € environ.

La béquille, très stable, se manie très facilement grâce à deux pédales, sans subir le poids du vélo (33 kg).

Un vélo solide et très bien équipé

Le Lundi 20 Cargo convient pour les personnes de 1,57 m à 1,90 m. À chacun de régler la hauteur de selle, seul ajustement possible (le guidon est fixe). Aucun problème pour enjamber le cadre, très bas. Ni d’ailleurs pour piloter la béquille, qu’on ait enfourché le vélo ou bien qu’on soit à côté. Moustache livre toujours les pare-jupe (qui empêchent de se prendre les pieds – ou la jupe ‒ dans les rayons de la roue arrière) et le porte-bagage arrière. Les Cargo 3 et 5 sont, en plus, équipés d’un porte-bagage avant et d’un verrou de roue. Bon point, les lumières, à l’avant et à l’arrière, sont logées en retrait sous les porte-bagages, ce qui les protège des chocs. Siège bébé, siège enfant, coussin, repose-pieds, barre de protection, sacoches… Moustache propose une large gamme d’accessoires en option.

Le fabricant a par ailleurs revu le jeu de direction, en adoptant un tube non seulement robuste, mais aussi assez spacieux pour accueillir les câbles du poste de pilotage : freins, vitesses, afficheur, commande de la tige de selle (présente sur certains modèles)… tous traversent le tube pour ressortir au niveau de la fourche, puis réintègrent le cadre. Le rendu est net, aucun câble n’est accroché le long du cadre. Enfin, la présence d’un ressort de direction contribue à la stabilité du vélo en replaçant systématiquement la roue avant dans l’axe quand le vélo est à l’arrêt, et en offrant plus de stabilité dans les virages quand on roule. Ce qui contribue au confort global.

Confort et sécurité

Mais le confort a surtout été amélioré par le choix d’une fourche intégrant des suspensions. Le vélo est moins rigide, ce qui est appréciable quand on passe dans des rues pavées ou sur des dos d’âne. La largeur des pneus joue aussi, ils contribuent à amortir les chocs. Côté confort, le Lundi 20 Cargo est enfin équipé d’une tige de selle suspendue, qui joue aussi. Sur les Cargo 3 et 5, une commande au guidon permet d’ajuster la hauteur de la selle, ce qui est très pratique pour poser les pieds à plat au sol lors des arrêts tout en se repositionnant plus haut quand on roule, pour davantage de confort.

La fourche suspendue et la tige de selle télescopique contribuent au confort du vélo.

Moteur et batterie

Sur le volet électrique, Moustache a conservé un moteur Bosch Cargo Line, dont l’assistance est plus progressive que sur un modèle pour vélo électrique classique, ce afin d’éviter les démarrages brusques. Le vélo est proposé avec une batterie de 545 Wh, suffisante pour des trajets urbains quotidiens en famille. Pour ceux qui doivent rouler davantage, une batterie plus grande (800 Wh) est vendue pour 300 € supplémentaires.

Toutes les versions sont équipées du Bosch Smart System qui connecte le vélo à une application mobile, Flow (iOS, Android). Personnalisation des modes d’assistance, navigation, statistiques des trajets, niveau de la batterie… L’appli donne accès à de nombreuses fonctions gratuites, qui s’avèrent utiles au quotidien. Mais pour en profiter pleinement, un support de smartphone est bienvenu. Au choix, adopter n’importe quel support compatible avec le vôtre, ou opter pour le Smartphone grip de Bosch (50 €). Ce dernier est connecté au système électrique du vélo, ce qui permet par exemple de contrôler l’affichage avec la télécommande déportée à gauche du vélo. Sur le Lundi 20 Cargo, un emplacement est prévu sous le cache du guidon, au centre (Moustache conseille de faire installer le support par un professionnel).

Sous le cache central, le guidon peut accueillir le Smartphone grip de Bosch. Il est aussi possible d’installer n’importe quel support de téléphone sur la barre horizontale.

Dans l’appli, il est aussi possible de souscrire un abonnement payant (Flow+ à 4,99 €/mois ou 39,99 €/an) afin d’accéder à la fonction eBike Alarm pour protéger votre vélo. Si le vélo bouge en votre absence, vous recevrez un message sur votre smartphone et pourrez le localiser sur une carte. Flow+ donne aussi accès à une cartographie plus détaillée pour la navigation et à des statistiques d’utilisation plus poussées (fréquence des modes d’assistance choisis, puissance du moteur exploitée…).

Le moteur Bosch Cargo Line offre une assistance progressive pour éviter les démarrages trop brusques. Quant à l’appli Flow, elle affiche de nombreuses informations.

En résumé

Le Lundi 20 Cargo nouvelle génération apporte des améliorations nettes par rapport au premier vélo cargo de Moustache. Le confort et la qualité sont au rendez-vous, tous les composants de ce modèle ont été méticuleusement choisis. La répercussion sur la facture est immédiate, avec un premier prix à 4 000 € : Moustache reste parmi les fabricants haut de gamme du marché.

Les déclinaisons du Lundi 20 Cargo

Lundi 20

Cargo 1 Lundi 20

Cargo 3 Lundi 20

Cargo 5 Batterie 545 Wh

version non équipée* 3 999 €

4 699 € 5 599 € Batterie 545 Wh

version équipée* - 4 999 € 5 899 € Batterie 800 Wh

version équipée* - 5 299 € 6 199 € Cadre 1re génération 2e génération 2e génération Fourche Rigide Avec suspensions Avec suspensions Transmission Chaîne

(Shimano Cues) Chaîne

(Shimano Cues) Courroie

(Enviolo HD Gates)