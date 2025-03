La famille des VTC (vélos tout-chemin) électriques de Decathlon s’agrandit. Après le Rockrider E-Actv 900 (2 699 €), que nous avions essayé il y a quelques mois, voici le Rockrider E-Actv 100. Vendu 999 €, ce vélo est beaucoup plus modeste. L’enseigne de sport assume un vélo premier prix, avec des composants maison pour la plupart, mais l’a voulu fiable et réparable.

Dépouillé ! Voilà le premier qualificatif qui vient en tête en découvrant le Rockrider E-Actv 100, surtout quand on le compare au Rockrider E-Actv 900 (2 699 €). Non pas qu’il manque quelque chose, le vélo est même équipé de garde-boues, avec feu intégré à l’arrière (à l’avant, la lumière est fixée au-dessus) et de freins à disque. Mais la discrétion du moteur, niché dans la roue arrière, et de la batterie intégrée au cadre confèrent à ce vélo électrique des airs de simple VTC.

D’autant que ‒ fait rare sur un vélo d’entrée de gamme – Decathlon a pris le soin de faire passer les câbles (freins, vitesses, commande) à l’intérieur du cadre, ce qui évite de les voir courir tout le long, fixés à l’aide de disgracieux serre-câbles en plastique. Ce qui frappe aussi tout de suite, c’est… l’absence de béquille, vendue en option. Pour afficher un prix sous la barre des 1 000 €, Decathlon a cherché à faire des économies sur tous les postes. Un conseil, achetez-en une tout de suite (15,99 €) parce qu’à l’usage, elle manque beaucoup. Un détail intéressant se cache en revanche du côté des roues et de la selle. Aux attaches-rapides, ce mécanisme de fixation doté d’un levier de serrage qui permet de détacher les éléments sans outil, Decathlon a préféré un système de vrais écrous. Une clé Allen est nécessaire pour démonter la roue avant ou la selle, tandis que la roue arrière exige des clés à molette. Voilà qui découragera au moins les voleurs les moins équipés. ​​​​

Ce vélo, Decathlon affirme par ailleurs l’avoir voulu réparable. « Aucun outil spécifique n’est nécessaire pour réparer le E-Actv 100. Et aucune prestation (pièce et main-d’œuvre) ne dépasse 25 % du prix du vélo », précise le distributeur. Vérification faite, un outil multifonction suffit bien pour les maintenances principales ; mais pour les pannes plus sérieuses, qui exigeront un passage en atelier si vous n’êtes pas bricoleur, impossible de se passer des outils spécifiques (un extracteur de manivelles pour accéder au pédalier, par exemple). Quant au prix des prestations, rares sont en effet les interventions qui coûtent plus de 250 € (25 % du prix du vélo) ! Un tour sur le site de Decathlon donne d’ailleurs une idée des prix des pièces détachées : comptez 11,99 € pour un dérailleur, 9,99 € pour la poignée de vitesses ou encore 7,99 € pour une paire de plaquettes de frein. La plupart des composants sont signés Decathlon, via sa marque Btwin. Seuls les composants électriques peuvent dépasser la barre des 250 €. Mais sur ce point, Decathlon nous a confirmé que même après les 2 ans de garantie légale de conformité, le remplacement de la batterie ou du moteur ne dépassera pas cette somme.

Confort

La fourche suspendue qui équipe le vélo à l’avant ne porte pas de marque mais c’est bien, elle aussi, un modèle de Decathlon (Rockrider Trekking). Aucun reproche : elle joue parfaitement son rôle en atténuant les secousses des pavés et imperfections de la chaussée (nous avons pris en main ce vélo en ville), ce qui joue bien sûr sur le confort global. Attention, la selle, elle, n’est pas suspendue. La présence de garde-boues vous protégera des éclaboussures par temps de pluie.

Quant à la position de conduite semi-penchée, elle se veut polyvalente, sportive mais pas trop. Et Decathlon a pris le soin d’équiper le guidon de poignées ergonomiques sur lesquelles reposent bien les paumes de la main. Peu d’ajustements sont possibles sur ce vélo, la potence n’étant pas réglable (impossible d’approcher, d’éloigner, de monter ou descendre le poste de pilotage). Le vélo est disponible en deux tailles (S/M et L/XL), veillez à l’essayer avant de vous décider (il est aussi disponible en cadre haut ou bas).

À l’avant, la fourche intègre des suspensions appréciables sur les pavés.

Pilotage

Une fois en place pour les premiers tours de pédale, vous serez sans doute surpris par l’absence d’afficheur. Le niveau de la batterie et le niveau d’assistance sélectionné sont bien indiqués sur la télécommande, mais vous ne connaîtrez pas votre vitesse ni ne pourrez suivre un itinéraire. À moins d’accrocher votre smartphone au centre du guidon, grâce à la fixation « SP Connect » intégrée. Il faudra pour cela acheter une coque ou une pochette universelle compatible (30 à 45 €). L’application Decathlon Ride (Android, iOS) affichera alors votre vitesse, mais aussi vos itinéraires et toutes les statistiques de parcours. Pour le reste, le E-Actv 100 s’avère agile, maniable et réactif, d’autant qu’il est équipé de freins à disque rassurants car efficaces.

© Decathlon Au centre, un système d’accroche pour smartphone, qui sert alors d’écran de contrôle. Et à gauche, la commande simple et efficace qui permet notamment de changer le mode d’assistance électrique.

Moteur et assistance

Le système d’assistance électrique est, lui aussi, d’entrée de gamme et composé d’un duo moteur/batterie signé Decathlon. Le moteur, un Rockrider brushless 36 V/250 W offre un couple de 45 Nm, ce qui est plutôt dans la fourchette basse de ce qu’on trouve sur le marché. Le couple reflète en quelque sorte la nervosité et la reprise du moteur. Le E-Actv 100 procure donc une assistance plutôt douce, de type « tout ou rien » typique des moteurs nichés dans la roue arrière. L’assistance est effective dès que les manivelles tournent, indépendamment de l’intensité de l’effort fourni par le cycliste. Elle n’est pas progressive, mais envoyée d’emblée à son maximum (pour en savoir plus, consultez notre guide d’achat). Le couple bas évite ainsi un à-coup trop brutal au démarrage, et l’assistance électrique, bien qu’un peu rudimentaire, remplit son office : elle réduit efficacement l’effort. Trois niveaux d’assistance sont proposés (éco, normal, boost), mais difficile de lâcher le plus élevé… La commande, bien que basique, est lisible et bien placée. Elle permet aussi d’allumer les phares et de démarrer le vélo. Notez que le système ne retient pas le dernier mode d’assistance sélectionné et redémarre toujours en éco.

Le moteur niché dans la roue arrière délivre une assistance de type « tout ou rien » douce et efficace.

Batterie

Du côté de la batterie, Decathlon annonce une autonomie de 30 km en mode boost et jusqu’à 70 km en mode éco. Difficile de confirmer avant nos tests en laboratoire, mais ces chiffres semblent cohérents avec la capacité de la batterie, 356 Wh. C’est là aussi dans la fourchette plutôt basse du marché, en phase avec le positionnement premier prix du vélo. Avantage : la batterie est beaucoup plus légère qu’un modèle de grosse capacité, un peu moins encombrante aussi. Ajoutez à cela la poignée de transport intégrée, et vous apprécierez d’être un peu moins chargé quand vous vous libérez du vélo pour vous balader à pied (mieux vaut retirer la batterie d’un vélo électrique stationné).

Sur la batterie, une poignée de transport pour une bonne prise en main, écartant les risques de la laisser tomber et de l’endommager.

Le Rockrider E-Actv 100 en résumé

Avec le Rockrider E-Actv 100, Decathlon propose un vélo électrique aussi à l’aise en ville que sur les chemins pour un prix défiant toute concurrence. Certes, on est loin des standards des modèles haut de gamme, équipés de transmissions Shimano ou Microshift, entre autres composants réputés. Mais il permet de s’équiper sans se ruiner, avec la garantie de réparations rapides en cas de panne : c’est l’avantage d’être tout équipé Decathlon, les techniciens n’ont qu’à aller se servir en rayon pour se procurer les pièces détachées !