Antivols pour vélo Les clés pour choisir son antivol

→ Test Que Choisir : Comparatif Antivols pour vélos

En résumé Les U résistent le plus longtemps au sciage, ils sont à privilégier pour les vélos garés dans la rue.

Fuyez les antivols constitués d’un simple câble entouré de plastique, ils n’offrent aucune protection.

Chaînes et antivols pliables sont faciles à manipuler.

Des antivols connectés appairés à une appli se verrouillent et se déverrouillent automatiquement, à la simple approche du téléphone.

En fonction du risque de vol et de la valeur du vélo

Achetez l'antivol avant votre vélo, vous aurez ainsi le choix et ne serez pas captif d'un seul point de vente.

Fuyez les modèles constitués d'un câble entouré de plastique. Ils ne coûtent pas cher mais ne résistent pas à une simple pince. Tout juste suffisent-ils pour attacher une poussette ou une trottinette d'enfant. Avec ce genre de protection trop légère, votre cycle peut être volé vite fait, bien fait, et en toute discrétion ! Il existe d'autres sortes d'antivols. Choisissez le vôtre en fonction du niveau de risque et de la valeur de votre monture.

Les différents antivols sur le marché

Le U

Le U jouit de la meilleure réputation. Le voleur devra se montrer déterminé pour en venir à bout. À privilégier pour un stationnement de longue durée sans surveillance. Le modèle à double verrouillage – chaque bras de l'anse est bloqué dans le mécanisme de fermeture – oblige à scier les deux côtés pour le fracturer. Toutefois, le U, aussi solide soit-il, n'est pas infrangible.

De plus, sa rigidité le rend peu maniable. Il faut un peu de pratique pour l'apprivoiser. Les U à anse longue sont plus simples à manipuler et permettent d'accrocher cadre et roue en même temps.

La chaîne

Elle a l'avantage d'être maniable, ce qui s'avère appréciable en cas d'arrêts fréquents, et s'adapte à tout type de point d'attache. On trouve dans le commerce des chaînes de grande taille, appropriées aux vélos de randonnée que l'on accroche à un poteau ou à un arbre, aussi utiles pour sécuriser ensemble plusieurs engins. Le rangement de la chaîne peut cependant poser problème. Il est possible de la « nouer » au guidon, mais elle risque de gêner la conduite. Des fabricants conseillent de la porter sur soi, autour de la taille... Gare aux blessures en cas de chute ! Le mieux reste de la ranger dans un panier à l'avant du cycle ou dans une sacoche. Enfin, elle est plus facile à casser que le U. À réserver au stationnement dans un garage individuel, par exemple.

L'antivol pliable

Il est plutôt pratique, car peu encombrant une fois replié, et se vend souvent avec un support à fixer au cadre. Il s'adapte aisément à différentes configurations d'attache. Néanmoins, ses articulations constituent son point faible. Si vous pouvez jeter un œil de temps en temps sur votre vélo, c'est mieux !

À clé ou à code

Le code vous dispense de penser à avoir vos clés d'antivol toujours sur vous. Une solution à privilégier si vous avez tendance à les oublier ou à les perdre. Attention aux regards baladeurs quand vous composez le code.

Avec ou sans alarme

Certains modèles déclenchent une alarme si le vélo est manipulé en votre absence. Elle s'arrête en général d'elle-même dès lors qu'il n'est plus secoué.

Le poids de l’antivol

Sur un vélo électrique, le poids de l'antivol n'a pas tellement d'importance, sauf si vous le rangez dans votre sac quand vous roulez. Avec un cycle classique, au-delà de 1,5 à 2 kg, c'est encombrant.

Combien coûte un antivol à vélo

Le prix ne constitue pas une garantie de qualité, notre test d’antivols le montre. De plus, si vous venez d'acquérir un vélo d'occasion pour 200 €, dépenser plus de 100 € pour un antivol est excessif. Vous en trouverez des bons à partir de 30-40 €.

Bien attacher son vélo © TUCUMAN La règle d'or : ancrez toujours votre bicyclette à un point fixe solide. Dehors, les arceaux dédiés au stationnement des vélos, scellés au sol, constituent la meilleure option. À défaut, un poteau fait l'affaire. Attention, les sanctions sont rares, mais il est interdit d'utiliser le mobilier urbain. Enfin, les grilles de protection des arbres ou les « pince-roues » (appelés aussi râteliers) placés aux abords des magasins ne sont pas des supports sûrs. Même dans la cour d'un immeuble, dans le local à vélos, à la cave ou dans le garage d'un pavillon, il faut absolument sécuriser votre vélo avec un antivol et l'accrocher à un point fixe. Le cadre du vélo doit être, en priorité, arrimé au point d'attache avec l'antivol principal. Arrimer seulement une roue est très imprudent. Un voleur aura peu de mal à la désolidariser du cadre et il partira avec votre bien. Si c'est possible, en plus du cadre, faites également passer l'antivol dans une des roues. Ne laissez jamais traîner l'antivol par terre, car il est alors plus facile à casser avec une simple masse. Dirigez la serrure vers le bas, cela évitera les dégradations volontaires. Si votre vélo est équipé d'un antivol de cadre, appelé aussi antivol fixe, n'hésitez pas à vous en servir en plus de l'antivol principal. À lui seul, il ne protège pas du vol, car il suffit de faire rouler le cycle sur la roue avant pour le subtiliser. Mais en complément d'une protection plus solide, il peut se révéler utile. Le casser sans abîmer la bécane n'est pas simple, et tout ce qui retarde un voleur dans son forfait reste bon à prendre ! Certes, ce n'est pas une garantie, mais mieux vaut se garer dans un lieu passant que dans une rue déserte quand on peut. Sur un vélo électrique, pensez à retirer la batterie, cela rend l'engin nettement moins attractif.

Lutter contre le vol Marquage du vélo Cela consiste à faire apposer un numéro d'identification indélébile sur le cadre du vélo, ainsi que sur la batterie et le moteur s'il s'agit d'un modèle électrique. Le marquage existe de longue date par le biais de plusieurs opérateurs. La nouveauté ? Chaque identifiant est désormais enregistré, avec les coordonnées du propriétaire, dans un fichier national unique que la police peut consulter. Le marquage dissuade le vol, car l'engin est traçable. En outre, il facilite la restitution par les forces de l'ordre. Depuis le 1er janvier 2021, tous les cycles vendus neufs doivent porter un marquage agréé. Ceux d'occasion seront également concernés par cette mesure à partir du 1er juillet, dès lors qu'ils seront commercialisés par un professionnel. Il est, bien entendu, possible de faire marquer le vôtre en dehors de toute transaction. Fixation des roues © TUCUMAN Pratiques pour changer une roue rapidement ou faire une réparation sur un pneu, les attaches papillons, à serrage rapide, sont aussi une aubaine pour les malfaiteurs. Remplacez-les au moins par des boulons. Le voleur devra prendre le temps de les dévisser avec une clé. Mieux, optez pour des boulons antivol : il s'agit de systèmes de fixation, certes plus coûteux, mais qui ne se dévissent qu'avec une clé spéciale, parfois unique, ou bien lorsque le vélo est roues en l'air (impossible, alors, de voler les roues d'un vélo attaché).