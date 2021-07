© Andrey Popov - stock.adobe.com Vélo électrique Comment entretenir son vélo électrique

Vous avez craqué pour un vélo électrique ? Maintenant, il va falloir le bichonner ! Votre conduite a un impact sur la longévité de ses composants. Certains éléments mécaniques, comme les freins ou la chaîne, doivent être entretenus jusqu’à ce qu’il faille les remplacer. Et côté électrique, la batterie doit être soignée. Nos conseils.



En résumé 2000 € en moyenne pour l’achat du vélo électrique, c’est déjà un budget. Il faut y ajouter l’entretien qui, chaque année, pourra coûter jusqu’à 200 € selon votre usage, l’âge du vélo et les composants à remplacer.

Adopter une conduite souple et utiliser les vitesses préserve les freins, les pneus, le moteur, la batterie.

Au quotidien, quelques points méritent votre attention : identifiez l’origine du moindre bruit suspect pour éviter que le dysfonctionnement n’empire et… gonflez vos pneus !

Chaîne, cassette et freins s’usent et doivent être remplacés régulièrement.

Qui dit électronique dit… mises à jour logicielles et faux contacts électriques.

Si un voleur veut votre vélo, rien ne peut l’arrêter. Mais quelques techniques permettent de le décourager.

Vélo électrique : un coût non négligeable

Notre test de vélos électriques (VAE) comprend des modèles de 700 à 2 500 €. Il n’y a pas de corrélation nette entre le prix et les performances globales, mais il est clair que les vélos bas de gamme sont loin derrière les autres, tant au niveau du confort que de l’assistance ou de l’autonomie. Un budget de 2 000 € permet d’acquérir un bon vélo électrique ‒ c’est d’ailleurs le prix de vente moyen en 2021, selon l’Union sport & cycle (1) ‒, doté d’un moteur dans le pédalier, d’une assistance adaptative et de composants robustes. Notre guide d’achat vous livre tous les conseils pour bien choisir. À ce budget s’ajoute celui nécessaire à l’entretien du vélo. Évidemment, une utilisation intensive accélérera l’usure des pièces. Dans le cadre d’un usage modéré, la première année ne coûtera probablement rien. Par la suite, comptez une quarantaine d’euros pour une vérification globale du bon état de marche, peut-être une lubrification de la chaîne et un resserrage des freins. Des réparations plus profondes seront ensuite nécessaires (patins ou plaquettes de frein, chaîne, éclairages, dévoilage de roues, moteur, câblage électrique, faux contacts…), et la facture sera plus salée, elle pourrait atteindre 150 à 200 €.

Une conduite adaptée, un vélo préservé

Utilisez les vitesses

Vous pensez que sur un vélo électrique les vitesses ne servent à rien, puisque le moteur fait tout ? Erreur ! Utiliser les vitesses est essentiel. Le moteur ne livrera sa parfaite puissance qu’avec une bonne cadence de pédalage, sans forcer ni mouliner, c’est-à-dire en adaptant la vitesse engagée à l’inclinaison du terrain. À l’arrêt, démarrer en appuyant trop fort sur les pédales nuira au moteur, mais aussi à la chaîne et aux pignons. Chez Bosch, principal fournisseur des équipements électriques d’un VAE (moteur, batterie, compteur), deux compteurs affichent la préconisation d’un changement de vitesse (modèles Intuvia et Nyon).

Ménagez les freins

Un vélo électrique pèse plus lourd qu’un vélo classique (22 à 27 kg en moyenne contre 15 à 20 kg pour un vélo de ville). Il roule aussi plus souvent à vitesse élevée. Du coup, les freins d’un vélo électrique sont mis à rude épreuve et l’usure (patins ou plaquettes, câbles) est plus rapide que sur un vélo classique. C’est encore plus vrai en milieu urbain, où les arrêts aux feux sont fréquents. Adoptez une conduite souple pour éviter les freinages d’urgence. Comme en voiture, l’anticipation est essentielle.

Les points de vigilance quotidiens

Pneus

Gonflez les chambres à air de vos pneus ! Elles se dégonflent régulièrement, c’est normal. Rouler avec des pneus sous-gonflés entraîne leur usure prématurée, des risques d’éclatement et une perte de rendement : vous vous fatiguez davantage. En plus, l’opération est simple, c’est dommage de s’en priver. Nous vous conseillons d’investir dans une pompe dotée d’un manomètre (à partir de 15 €) qui permet de contrôler la pression du pneu. Le fabricant indique la pression préconisée sur le flan du pneu ; elle est de 4 à 6 bars pour un vélo de ville et peut monter jusqu’à 7 bars pour un vélo de course.

Certains vélos électriques sont livrés avec des pneus spécialement conçus pour des vélos électriques. Leur carcasse est plus résistante et leur gomme plus adhérente sur sols humides. Ils sont aussi censés mieux résister à la puissance d’un vélo électrique (couple, freinage) et aux crevaisons. Ces pneus, qui reçoivent une homologation spéciale, ne sont pas obligatoires sur les vélos électriques classiques (en revanche, ils sont indispensables sur les speed bikes). De bons pneus basiques suffisent, mais il faut savoir que les pneus sont souvent sacrifiés lorsque les fabricants cherchent à tirer les prix vers le bas. De bons pneus (Continental, Schwalbe…) reflètent en général le niveau d’équipement d’un vélo.

Chaîne, cassette

Si vous déraillez fréquemment, c’est peut-être que votre chaîne est sous-tendue ou usée. Les fabricants préconisent de la changer tous les 5 000 km, et de remplacer simultanément la cassette (changer de vitesse lime les pignons). Une chaîne qui couine mérite un coup de dégraissage, de nettoyage puis de graissage (léger). Il existe des produits dédiés à chacune de ces trois étapes, mais aussi des sprays tout-en-un assez efficaces et pratiques. Essuyez le surplus de gras qui, sinon, accrochera la saleté, la poussière et encrassera la transmission.

Freins

Votre sécurité exige des freins efficaces. Si les freins sont mous ou les distances de freinage allongées, il est temps d’agir et de remplacer les patins, d’ajuster les étriers, de retendre ou de changer les câbles. Il existe différents systèmes de freins, à patins (étriers V-Brake, à tirage central, caliper, etc.), à tambour (roller brake), à rétropédalage, à disques (hydrauliques ou mécaniques). Certains sont plus délicats que d’autres à entretenir et à régler.

Nettoyage

Pour bien faire les choses, il faudrait nettoyer votre vélo de temps en temps afin que la crasse ne s’accumule pas. Un coup d’éponge sur le cadre et de brosse sur la chaîne ne peut pas faire de mal. Les vendeurs de vélo proposent de nombreux produits de nettoyage, concentrés, en spray, en flacon, chimiques ou un peu plus naturels.

Batterie à bichonner

La batterie est un élément central du vélo électrique, sans doute le plus cher (entre 400 et 800 €). Sa durée de vie, en théorie, est limitée : les fabricants annoncent un nombre de cycles de charge/décharge (500, 1 000…). L’autonomie diminue ensuite, jusqu’à devenir insuffisante. Mais le process est long, vous profiterez de votre batterie pendant de nombreuses années. Surtout si vous la soignez.

Stockage. Stockez la batterie dans un endroit sec à température stable.

Stockez la batterie dans un endroit sec à température stable. Recharge. Utiliser régulièrement votre batterie reste le meilleur moyen pour en conserver les capacités. Si vous délaissez votre VAE durant une longue période, typiquement lors des mois d’hiver, branchez-la de temps en temps pour éviter la décharge profonde.

Utiliser régulièrement votre batterie reste le meilleur moyen pour en conserver les capacités. Si vous délaissez votre VAE durant une longue période, typiquement lors des mois d’hiver, branchez-la de temps en temps pour éviter la décharge profonde. Décharge. N’attendez pas que votre batterie soit totalement à plat pour la brancher, et débranchez-la dès qu’elle est pleine.

Un entretien annuel permet de vérifier que votre vélo est en bon état de marche au niveau mécanique (freins, câbles, transmission, roues), mais aussi électrique. Un VAE exige des mises à jour logicielles. Les secousses quotidiennes du vélo peuvent entraîner des dysfonctionnements délicats à diagnostiquer (ruptures de câbles, faux contacts électriques…) et qui génèrent différents problèmes (extinction intempestive du vélo, perte de puissance, etc.). Sachez que les professionnels sont aussi équipés pour contrôler l’état d’usure de la batterie (autonomie restante, tension des cellules, etc.). Un diagnostic coûte entre 30 et 35 € selon les enseignes. Pour connaître le nombre de cycles de la batterie et les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement du système électrique, il faudra demander un diagnostic moteur, un peu plus cher (40 à 50 €). Cette prestation peut se faire ponctuellement (en cas de revente du vélo, par exemple), mais elle est souvent incluse dans les forfaits de révision.

Tarifs des prestations courantes sur un vélo électrique

Les prestations d’entretien et de réparation sont plus chères sur un vélo électrique que sur un vélo classique.

Prestations Tarifs constatés (1) Forfait révision 60 à 100 € Crevaison 30 € Réglage dérailleur 15 € Changement de chaîne 15 € Changement de pédalier 20 à 25 € Changement de cassette 20 à 25 € Réglage des freins 20 € Changement de patins 20 € Changement de plaquettes 20 € Purge des freins hydrauliques 30 à 40 € Dévoilage de roue 20 à 30 € Diagnostic batterie/moteur 30 à 50 € Changement connectique 25 € Changement contrôleur 35 € Changement capteur de pédalage 25 €

(1) Prix moyens constatés sur Internet chez différents revendeurs, juin 2021. Les tarifs indiqués ne comprennent pas les pièces détachées (chambres à air, câbles, gaines, patins et plaquettes de frein, rayons, pédalier, cassette, contrôleur, capteur de pédalage, etc.).

Freinez les voleurs !

Batterie

Retirez la batterie si vous garez votre vélo pendant plusieurs heures.

Console

Si votre afficheur est amovible, retirez-le aussi.

Antivol

Même si le budget commence à tirer, ne négligez pas les protections. Notre test d’antivols et notre guide d’achat vous aideront à choisir un bon modèle, voire deux, selon votre budget.

Sécurisation

Attachez votre vélo à un point fixe solide, c’est la règle d’or. Le cadre doit être attaché en priorité avec l’antivol principal. Arrimer seulement une roue est très imprudent. Ne laissez pas traîner l’antivol au sol. Et si votre VAE est équipé d’un antivol de cadre, utilisez-le.

Assurance

La responsabilité civile suffit à vous couvrir en cas d’accident. Les dommages causés à des tiers (dégâts matériels comme corporels) sont pris en charge par l’assureur. Vous pouvez toutefois choisir de renforcer votre couverture contre les dommages corporels. Notez que les speed bikes, qui offrent une assistance jusqu’à 45 km/h au lieu de 25 km/h, sont considérés comme des cyclomoteurs 50 cc. Avec ce type de vélo, l’assurance est obligatoire, la plaque d’immatriculation aussi !

Marquage

Depuis janvier 2021, l’identification de tous les vélos neufs est obligatoire. Elle sera d’ailleurs étendue aux vélos d’occasion vendus par des professionnels à compter du 1er juillet 2021. Il s’agit d’un marquage à 10 caractères gravés sur le cadre du vélo et mentionnés sur la facture. Les vélos marqués seront enregistrés dans un fichier national unique des cycles identifiés ; la police pourra ainsi vous restituer facilement votre vélo si elle met la main dessus.

Pour les vélos en circulation avant 2021, le marquage se pratique depuis quelques années déjà sous plusieurs appellations (bicycode, paravol, recobike, etc.). Adressez-vous à un revendeur agréé avec votre pièce d’identité et la facture du vélo (l’opération coûte entre 5 et 10 €).

(1) Union sport & cycle, Observatoire du cycle 2021. Le prix moyen est en forte hausse (+21 %) par rapport à 2020. Ce phénomène s’explique par la pénurie de vélos liée à la crise sanitaire, qui a précipité les consommateurs vers des modèles haut de gamme, les seuls encore disponibles…