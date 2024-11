Après le Elops LD 920 E, Decathlon lance le Rockrider E-Actv 900, son deuxième vélo avec moteur automatique (2 699 €). Le premier était présenté comme un vélo de ville ; celui-ci, plus polyvalent, rejoint la famille des VTC (vélos tous chemins). Premier signe distinctif : il est équipé de suspensions à l’avant, qui améliorent nettement le confort. Quant au moteur Owuru, développé par E2 Drives, il offre toujours une conduite souple et une assistance finement dosée. Premières impressions.

Le premier vélo de Decathlon intégrant un moteur automatique, l’Elops LD 920 E, nous avait fait forte impression d’abord lors de notre prise en main, puis lors de notre test en laboratoire. Cet enthousiasme et ces bons résultats lors des essais tiennent beaucoup à ce qui fait la spécificité de ce vélo : son moteur. Développé par E2 Drives, il intègre en effet un innovant système de transmission automatique. Le cycliste n’a plus qu’à pédaler, sans se soucier de changer les vitesses ! Decathlon renouvelle sa collaboration avec la petite entreprise en lançant le Rockrider E-Actv 900. Le premier avait vocation à rouler en ville ; celui-ci, un VTC (vélo tous chemins), sera en plus adapté aux terrains vallonnés et aux chemins.

Confort

Ce positionnement plus polyvalent se concrétise par le poste de conduite. Déjà, il est possible d’ajuster la position du guidon grâce à la potence réglable (ce qui n’était pas le cas sur le LD 920 E). Ensuite, aux extrémités, le guidon est équipé de poignées qui permettent de varier la position des mains pendant la balade. L’écran n’est plus intégré au cadre, mais fixé sur un support lui aussi réglable pour pouvoir choisir l’inclinaison. Chaque cycliste dispose donc d’une marge de manœuvre pour adapter la position à sa propre morphologie. Surtout, le E-Actv 900 intègre une fourche suspendue et des pneus larges (47 mm) qui amortissent efficacement les défauts de la route, les pavés ou encore les cailloux sur un chemin. Une fois bien réglé, le vélo s’avère confortable, d’autant que Decathlon a aussi fait un effort sur la selle, qui intègre une couche de gel. Bon point.

La potence réglable permet d’ajuster la position du guidon et les poignées ergonomiques sont appréciables. Mais surtout, la fourche suspendue limite les à-coups.

Pilotage

Le vélo s’allume en appuyant sur un bouton latéral de la console centrale. C’est un peu long, il faut maintenir l’appui au moins 3 secondes (même chose pour l’éteindre). L’écran affiche la vitesse et le mode d’assistance sélectionné parmi les 4 disponibles (turbo, sport, tour, éco). La commande qui permet de changer de mode tombe sous le pouce à gauche. Côté freins, Decathlon a équipé le E-Actv 900 de disques hydrauliques qui s’avèrent hyper efficaces. Le confort du vélo et la position moins sportive (moins penchée) que sur le LD 920 E servent une conduite en toute sécurité. Notez que les roues du vélo sont fixées à l’aide d’attaches rapides, un système qui ne nécessite aucun outil. Les voleurs adorent. Si vous garez souvent le vélo dans la rue, pensez à installer des boulons ou, encore mieux, des fixations antivol.

L’écran est lisible, un jeu de couleurs permet d’identifier le mode d’assistance enclenché.

Moteur et assistance

Le moteur est adapté aux usages d’un VTC. « Aucun changement de conception, mais une modification de la plage de transmission qui était de 265 % sur le LD 920 à 310 % sur l’E-Actv 900. Combinée au choix d’un pignon arrière passant de 23 à 26 dents, cette configuration permet de mieux parcourir les terrains plus vallonnés caractéristiques de l’usage trekking », explique Christophe Deleval, d’E2 Drives. À l’usage, le moteur est toujours aussi plaisant. D’abord parce que le cycliste n’a plus à gérer les changements de vitesse, ce qui lui permet de se concentrer sur la route. Ensuite, parce que l’automatisation du système est bien pensée. À chaque arrêt, le moteur rétrograde afin de redémarrer sans forcer sur les pédales. Il ajuste ensuite la résistance à la cadence de pédalage et du type de terrain. Avec son couple de 65 Nm, le moteur est nerveux et offre une reprise suffisante pour réagir vite sur la route. En outre, le cycliste n’a jamais l’énervante sensation de gaspiller de l’énergie en moulinant trop. En fait, le système s’apparente à celui d’une voiture automatique. Cerise sur le gâteau : ce système dispense de l’entretien des vitesses et de la chaîne (réglage, graissage), indispensable sur les vélos classiques.

Particularité du moteur Owuru : il sait gérer l’assistance électrique et la transmission, un fonctionnement innovant par rapport aux systèmes existants. Enviolo, le principal concurrent, dispose d’un système automatique, mais il est extérieur au moteur, logé dans le moyeu de la roue arrière et exige un appendice extérieur.

© Decathlon / Enviolo Le moteur Owuru gère l’assistance et les vitesses ; le système du concurrent Enviolo, lui, est extérieur au moteur.

Batterie

Qu’elle est lourde, la grosse batterie intégrée au cadre de ce Rockrider ! Difficile à transporter plus longtemps que pour la rapprocher d’une prise électrique (il est aussi possible de la charger lorsqu’elle est en place sur le vélo). Le revers de la médaille d’une batterie de grande capacité, 694 Wh, qui promet une autonomie supérieure à la plupart des vélos électriques de notre comparatif. Decathlon annonce 130 km, ce sera sans doute un peu moins sur le parcours type que nous empruntons pour les tests. Réponse dans quelques semaines.

La batterie, logée dans le cadre, peut être chargée lorsqu’elle est en place sur le vélo.

Application mobile

Le Rockrider E-Actv 900 est un vélo connecté au smartphone (en Bluetooth) via une application mobile, Ride (Android, iOS). Cette application consigne la fiche d’identité du vélo (nom du modèle, numéro du gravage), renseigne sur l’état de la batterie et les distances parcourues. Elle liste aussi les trajets réalisés, avec un suivi GPS. Une appli classique, efficace, qui propose en outre une fonction intelligente qui propose de changer automatiquement le mode d’assistance en temps réel en fonction du trajet et de la puissance appliquée par le cycliste. C’est un peu déroutant, mais doit sans doute permettre d’optimiser la consommation de la batterie.

Avec un support pour smartphone, l’application Ride, claire et efficace, peut remplacer l’afficheur du vélo. Elle consigne aussi les trajets parcourus.