Vélo électrique Moustache Lundi 27.6

Le fabricant de vélos électriques Moustache a lancé en début d’année le Lundi 27.6, version la plus évoluée de son emblématique vélo urbain. Il s’agit d’un modèle haut de gamme vendu 4 399 €, qui embarque des composants à sa mesure : une courroie carbone et une transmission à variation continue (des vitesses infinies), un moteur Bosch Performance Line, une batterie de 500 Wh intégrée au cadre, une tige de selle suspendue… En bref, de la puissance et du confort. Nous l’avons pris en main pendant plusieurs jours.

Entre les Lundi, les Mardi, les Samedi, les Week-end, les cargos ou encore les Speedbike (le Friday 27 FS Speed, par exemple), difficile de s’y retrouver dans la gamme du fabricant vosgien Moustache. On pourrait la schématiser ainsi : à mesure qu’on avance dans les jours de la semaine, le vélo devient de plus en plus polyvalent. Ainsi, les vélos Lundi, prévus pour attaquer sa semaine de travail, sont les plus urbains. Le Lundi 27.6, lancé en début d’année, est plus haut de gamme que les trois autres déclinaisons du Lundi 27 (27.1 à 2 799 €, 27.3 à 3 399 € et 27.5 à 3 799 €). Son prix de 4 399 € en témoigne.

Une position bien assise

Grâce au cadre bas, l’enjambement du vélo n’exige aucun effort et on prend place naturellement. Le Lundi 27.6 est, comme les autres Lundi, équipé du guidon en M dont Moustache a fait sa signature. Les mains du cycliste tombent sur les poignées dans une position naturelle qui écarte tout risque de douleur lors de longs trajets. Précisons que ce guidon n’est pas réglable, ni en hauteur, ni en inclinaison. De là, toutes les commandes sont facilement accessibles : à gauche la commande Bosch LED Remote et à droite la molette de transmission à variation continue Enviolo, déjà croisée sur le Moustache J All. Au centre, l’afficheur Kiox 500 (amovible) de Bosch eBike, bien lisible, affiche toutes les informations utiles au cycliste (vitesse, niveau de batterie, etc.) ; il s’agit même d’un système connecté très abouti qui offre de nombreuses fonctions.

Pour apporter du confort à ce cadre rigide et sans suspensions, Moustache joue sur deux tableaux : les pneus, d’abord (des Schwalbe Super Moto-X, 27.5 x 2.40), dont la largeur contribue à amortir les défauts de la route, et la tige de selle suspendue, qui s’avère très efficace. Passer sur des pavés parisiens est moins éprouvant qu’avec un vélo sans aucun égard pour les vertèbres.

Le guidon en M du Lundi 27, signature du fabricant vosgien. La selle suspendue est efficace : elle absorbe bien les pavés et autres défauts de la chaussée.

Une courroie et des vitesses infinies

Alors que les autres Lundi 27 sont équipés d’une chaîne, Moustache a opté, sur le 27.6, pour une courroie (CDX 24 dents, un modèle haut de gamme). Ce choix de transmission tend à se répandre, nous l’avons déjà vu sur le Lidl Crivit E-Bike X ou sur les vélos Starway (Grand Touring, Urban 26") ou encore sur le Vello Bike + et le O2Feel iSwan City Boost. Il faut dire que la courroie présente plusieurs avantages. Déjà, impossible de dérailler ! Ensuite, aucun entretien n’est requis. Il n’y a pas de vitesses à régler et, cerise sur le gâteau, la transmission est totalement silencieuse.

La courroie, silencieuse et sans entretien, donne un coup de vieux aux systèmes de transmission par chaîne.

S’il n’y a aucun dérailleur à régler, c’est que les courroies fonctionnent avec des systèmes à vitesses intégrées : tout se passe dans le moyeu de la roue arrière. Shimano est très connu avec ses moyeux Nexus mais ici, Moustache a opté pour un système concurrent, Enviolo. Particularité : il n’y a pas 8, 10 ou 24 vitesses, mais… une infinité ! La variation, en effet, ne se fait pas par incrémentation, mais de manière continue. Le cycliste adapte la résistance des pédales avec une manette rotative située à droite du guidon. Une fois intégré le sens de rotation (dans le sens des aiguilles d’une montre pour mouliner, l’inverse pour résister), le système est adopté. D’autant qu’on peut changer à l’arrêt, ce qui permet de repasser sur un petit rapport pour faciliter le redémarrage à un feu rouge.

Un moteur puissant et une batterie généreuse

Sur tout vélo électrique, la résistance doit en effet être adaptée à la situation pour solliciter le moteur à bon escient. Un moteur est d’autant plus efficace qu’on ne force pas dessus : son rôle consiste à assister le pédalage du cycliste, et non l’inverse. Pour ce Lundi 27.6, Moustache a opté pour le Bosch Performance Line, un moteur qui offre un couple de 75 Nm (nerveux et réactif !) et pour une batterie de 500 Wh (il est possible de passer à 625 Wh, une option à 200 €). Comme c’est désormais très souvent le cas, cette batterie est intégrée au cadre du vélo. Dommage que le cache en plastique noir qui y donne accès soit amovible et simplement clipsé. Il faudra l’emporter avec vous, en plus de la batterie, lorsque vous stationnez le vélo. Car malheureusement, une batterie intégrée au cadre se fait autant voler que les autres, et les modèles Bosch, très répandus, sont particulièrement appréciés des voleurs…

Le Performance Line est le plus nerveux des moteurs Bosch, mais le simple cache de la batterie aurait mérité d’être fixé par une charnière.

Un vélo connecté

Revenons sur le système connecté, baptisé Bosch eBike Smart System, composé de l’afficheur Kiox 500 et de la commande LED Remote. Côté pilotage, l’excellente visibilité de l’afficheur est un plus. Quatre modes d’assistance sont proposés, qui arborent chacun une couleur différente, répétée sur la commande LED Remote : impossible d’oublier le mode sélectionné ! L’afficheur présente plusieurs écrans, qui renseignent sur le niveau de la batterie, les kilomètres parcourus lors du dernier trajet et au total, les temps de parcours, etc.

L’afficheur Kiox est lisible ; la couleur rouge renseigne sur le mode d’assistance activé, ici turbo.

Cet équipement connecte aussi le Lundi 27.6 à l’application mobile eBike Flow (Android, iOS), et c’est bien là que le système prend sa dimension intelligente. État de la batterie, autonomie restante, distance parcourue, suivi de l’activité… Cette appli reprend les classiques des habituelles applis liées aux vélos connectés. Mais elle permet aussi de personnaliser chaque mode d’assistance et surtout d’apporter au vélo toutes les mises à jour disponibles, qu’il s’agisse de nouvelles fonctions ou de mises à jour opérationnelles pour le moteur ou la batterie. Sans connexion, ces opérations doivent être régulièrement réalisées par un professionnel, qui les facture entre 20 et 30 €.

Dans cette application, vous pourrez aussi programmer un trajet et l’afficher sur l’écran Kiox. Pratique, bien que l’écran de navigation manque de clarté. Enfin, l’appli Flow intègre aussi une protection antivol avec les fonctions eBike Lock et eBike Alarm. La première permet de bloquer le démarrage du moteur (on le déverrouille via l’application) grâce à un tracker GPS intégré au cadre ; la seconde permet de géolocaliser le vélo et sonne en cas de vol. Mais pour en profiter, il est indispensable de souscrire au service Flow +, gratuit pendant 12 mois puis facturé 4,99 €/mois ou 39,99 €/an.

Saisissez une destination dans l’application eBike Flow, le trajet s’affichera sur l’écran du vélo ; dommage que la carte manque un peu de clarté.

Notre avis

Rien n’est laissé au hasard sur ce Lundi 27.6. Freins, disques, courroie, pneus, selle, porte-bagage… Chaque composant est minutieusement choisi pour apporter du confort au cycliste et le débarrasser, autant que faire se peut, de tout désagrément lié à l’entretien ou aux réglages. Logique qu’il soit vendu au prix fort. Ceci dit, sur les autres déclinaisons du modèle, rien n’est laissé au hasard non plus. Si vous n’avez rien contre un moteur un peu moins mordant (le Bosch Active Line, qui reste très satisfaisant) ni contre une bonne vieille chaîne, le moins équipé de la gamme, le Lundi 27.1, vous apportera satisfaction. À 2 799 €, il s’agit déjà d’un très bon vélo.​​​​​​