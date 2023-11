Le nombre des véhicules volés qui ont retrouvé leur propriétaire a progressé de 11 % en 2022, selon le GIE Argos. Un moindre mal, sachant que le groupement a enregistré une hausse de 9,3 % des vols de véhicules parmi ses adhérents. Il faut en effet savoir que 65 673 vols ont été pris en compte par Argos l’an dernier, alors que le bilan national, publié par les forces de l’ordre au printemps dernier, a fait état de 133 800 véhicules dérobés. Tous les véhicules volés ne sont en effet pas assurés contre le vol ni gravés. Seuls ceux dont les vitres ont un numéro indélébile sont recherchés par Argos.

Ce sont ainsi 38,7 % des véhicules déclarés volés auprès d’Argos qui ont été retrouvés l’an dernier, contre 38,1 % en 2021. Le taux de voitures récupérées a atteint 45,1 % (44,5 % en 2021) tandis que pour les deux-roues, 31,5 % des engins volés ont finalement été retrouvés, ce qui constitue une progression de 1,3 % sur un an. Les camions, qui figurent toujours parmi les engins les plus faiblement retrouvés (11,5 % seulement), ont vu leur taux de découverte se dégrader très légèrement l’an passé, au contraire des outils de terrassement et autres engins de chantier (15,1 %). Argos signale que 30 % des véhicules retrouvés le sont dans la semaine qui suit la déclaration de vol, et 90 % dans les six mois suivants. Le GIE publie même une intéressante courbe de saisonnalité des vols : les mois de mars, mai et septembre 2022 ont été particulièrement favorables aux vols de véhicules en général. Mais il faut aussi noter que les vols de deux-roues ont eu tendance à se raréfier en hiver !

Les Clio et 3008 très prisées

Le compte-rendu d’Argos permet aussi de s’apercevoir que les voleurs ne ciblent pas forcément les véhicules les plus récents et onéreux. L’âge moyen des voitures volées a atteint 9,1 ans en 2022 contre 8,6 ans en 2021. Les deux-roues dérobés avaient 5,9 ans en moyenne l’an passé tandis que pour les camions volés, la décennie a été largement franchie : 11,1 ans en moyenne.

Le classement des modèles les plus prisés des malfrats met en lumière le fait que ce sont les voitures les plus banales qui sont majoritairement visées. La Renault Clio 4 figure en haut du palmarès des larcins, avec 2 407 déclarations de vols en 2022. Suivent ensuite la Peugeot 3008 (1 157 vols) et la Peugeot 208, avec 1 115 déclarations enregistrées l’an passé. Parmi le top 15 publié par Argos ne figure pas le moindre véhicule allemand : à l’exception de la Toyota Rav 4 (8e rang des plus volés) et de la Fiat 500 (13e rang), tous relèvent sont de marque française. Toutefois, le classement des voitures les plus fréquemment volées (par rapport à leur nombre en circulation) diffère totalement. Le top 3 préféré des voleurs est constitué de la Toyota Rav 4, de la Lexus NX et de l’Audi A3. La Toyota C-HR figurant en cinquième position de ce classement, il y a fait trois produits Toyota-Lexus parmi le top 10 des voitures préférées des voleurs.

L’analyse géographique des vols publiée par Argos ne diffère guère de celle des forces de l’ordre. Le département des Bouches-du-Rhône demeure champion des vols en 2022 (9 149 occurrences), devant le Nord (5 510) et Paris (5 404). Tous les départements franciliens figurent dans le top 12 des territoires où les véhicules sont le plus régulièrement dérobés. À l’autre bout du spectre, la Creuse, la Lozère et le Cantal comptent parmi les départements les moins touchés par les vols de véhicules.