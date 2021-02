© Александр Поташев - stock.adobe.com Vol à la souris Les voitures haut de gamme pas épargnées

Si les vols de voitures ont eu tendance à baisser en 2020, la méthode dite « à la souris », qui consiste à pirater les signaux électroniques émis par le dispositif de verrouillage à distance, reste très répandue chez les malfrats. Une technique qui n’épargne pas les modèles haut de gamme.

Nos confrères d’Auto Plus se sont tournés vers les principaux assureurs pour dresser un bilan des voitures les plus volées en France (1). Avec une relative bonne nouvelle : la baisse de 13 % des sinistres en 2020 par rapport à l’année précédente, qui s’explique principalement par les différents épisodes de confinement. Ce qu’il est moins agréable d’apprendre, c’est que les modèles haut de gamme ne sont pas à l’abri des voleurs et que les systèmes modernes de démarrage et d’accès à bord main libre n’offrent pas un niveau de sécurité optimal.

La copie du signal des clés en vogue

En tête des vols, on trouve la DS7 et, dans le top 10, d’autres modèles haut de gamme comme les SUV BMW X6 ou le Mercedes GLA. Comme nous le constations lors de notre enquête publiée en juin 2020, les voleurs ont adapté leurs méthodes. Ils ont troqué les marteaux brise-vitre et les pinces coupantes contre des systèmes électroniques capables de copier les signaux émis par les clés main libre. Ils réussissent ainsi à ouvrir et à démarrer une voiture sans la moindre effraction, mettant en évidence un souci de sécurité de ces dispositifs d’accès main libre. Comme nous le conseillions l’année dernière, il est possible de limiter les risques en empêchant la clé de communiquer avec la voiture en la rangeant dans un étui dédié au blocage RFID (Radio Frequency Identification).

Renault place trois modèles dans le top 5 des voitures les plus volées avec la Megane RS, la Clio 4 et la Megane 4.

Les 50 voitures les plus volées selon le palmarès Auto Plus 2020 Rang Marque Modèle Nombre pour 10 000 véhicules 1re DS Automobiles DS7 Crossback 194 2e Renault Megane RS 179 3e Renault Clio 4 82 4e Renault Megane 4 79 5e Smart Fortwo 77 6e BMW X6 76 7e DS Automobiles DS3 63 8e DS Automobiles DS5 58 9e Mercedes GLA 53 10e Toyota C-HR 50 Peugeot 208 50 Mercedes GLE 50 13e Renault Twingo 1 46 14e Renault Talisman 45 Peugeot 3008 45 16e BMW X5 41 BMW X3 41 18e Renault Megane 3 40 Volkswagen Golf GTi 40 Audi A7 Sportback 40 21e DS Automobiles DS3 Crossback 39 Alfa Romeo Giulietta 39 23e Fiat Doblo 38 Land Rover Range Rover 38 Mercedes Classe A 38 Peugeot 508 38 Volkswagen Golf 7 38 28e BMW Série 1 37 Mercedes GLA 37 30e Fiat 500 35 Fiat 500X 35 Peugeot 308 35 Peugeot 5008 35 34e Audi A1 34 Renault Laguna 3 34 Renault Espace 5 34 37e Audi A3 33 Audi S4 / RS4 33 Smart Forfour 33 Volkswagen Touareg 33 41e Audi Q7 31 BMW X2 31 Renault Clio 3 et Clio Collection 31 44e BMW Série 5 30 Dacia Lodgy 30 46e Audi A5 29 Audi Q2 29 Mercedes GLC 29 Toyota Rav4 29 50e Land Rover Range Rover Evoque 28

(1) Auto Plus a questionné 14 compagnies d’assurance, mutuelles et banques couvrant un parc de près de 20 millions d’automobiles pour dresser la liste des voitures les plus prisées des voleurs parmi une liste de 236 modèles.