Après avoir analysé différents affichages nutritionnels, notamment le dispositif italien, l’OCDE souligne que le Nutri-Score, promu dès l’origine par l’UFC-Que Choisir, est bel et bien le dispositif le plus efficace. La facilité de compréhension du Nutri-Score aide les consommateurs à faire plus efficacement des choix alimentaires plus sains. En prolongeant leur analyse sur l’impact du dispositif, les chercheurs arrivent à une conclusion sans appel : la généralisation du Nutri-Score à l’échelle européenne permettrait d’éviter deux millions de cas de maladies non transmissibles entre 2023 et 2050. Et avec cette baisse des maladies chroniques, l’impact positif sur les finances publiques est souligné par l’institution : les dépenses de santé baisseraient de 0,05 % chaque année avec une généralisation du Nutri-Score. Et les chercheurs ne s’arrêtent pas là. Ils insistent également sur le fait qu'avec moins de personnes malades cela rejaillirait positivement sur l’emploi : le gain en termes d’emploi est évalué à 10,6 équivalents temps plein pour 100 000 habitants en âge de travailler…

Des constats éclairants que nous entendons pousser auprès de la Commission européenne pour qu’elle rende obligatoire le Nutri-Score dans l’Union européenne, ou a minima qu’elle permette aux États l’ayant adopté comme modèle officiel, comme la France et 6 autres pays européens, de le rendre obligatoire. En tout état de cause, alors que la présidence belge de l’Union européenne a annoncé un symposium scientifique sur le Nutri-Score fin avril, nul doute que ce rapport de l’OCDE ne manquera pas d’être évoqué…