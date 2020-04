Changer de CAP pour la PAC

L’annonce présidentielle du « rien ne sera plus comme avant » liée à la crise du Covid 19, s’appliquera-t-elle à la politique agricole commune en cours de négociations ? Critiquée et décriée par l’UFC-Que Choisir, l’actuelle PAC a essuyé régulièrement les foudres de nombreux scientifiques mais aussi de la Cour des Comptes européenne et dernièrement de la DG agri, comme une prime au productivisme nuisible à l’environnement… Bien plus, elle n’atteint même pas son premier objectif qui est de fournir un revenu décent à tous les agriculteurs. Alors oui, la politique agricole commune mérite d’être pleinement revue !

En effet, contrairement aux principes vertueux mis en avant par ses promoteurs, les aides de la PAC, qui, avec 60 milliards d’euros chaque année, représente pas moins de 40% du budget total de l’Union, bénéficient principalement à une agriculture intensive et industrielle. Les aides du premier pilier par exemple (75% du budget) sont censées soutenir le revenu agricole et ne devraient être versées qu'à condition de respecter des normes de protection environnementales. En pratique, elles se résument à des aides données en fonction de la surface ou du cheptel (plus on a d'hectares ou de bêtes, plus l’aide est importante…) et les sanctions en cas de non respect des règles d’attribution sont purement théoriques. Quant au second pilier, portant sur le développement rural, la modernisation des exploitations, les aides à l'installation ou les conversions en agriculture biologique, il est réduit à la portion congrue avec seulement 25% du budget.

Alors qu'on nous promet depuis plus de 10 ans un « verdissement » de la PAC et que la Commission parle désormais d’un pacte vert, d’un « green deal », c'est une véritable révolution que nous demandons pour la PAC ! Une vérification rigoureuse du respect des normes environnementales avant le versement des aides du premier pilier, la réservation du tiers de ce premier pilier pour une aide complémentaire aux systèmes de production les plus respectueux de l'environnement tels que l'agriculture biologique et un transfert budgétaire massif vers le second pilier, pour rémunérer en particulier les services environnementaux et les conversions en agriculture biologique.

Surtout, la crise actuelle relance la question de l’autosuffisance alimentaire aux niveaux européens et français. Ce qui pouvait apparaître comme ringard il y a encore quelques jours devient aujourd’hui aux yeux de tous un enjeu crucial pour la sécurité de notre approvisionnement. La dépendance de nos élevages vis-à-vis du soja OGM américain et brésilien est flagrante, sans parler de la réduction continue de notre autosuffisance dans les filières carnées, conséquence des choix des industriels privilégiant les matières premières les moins chères sur le marché international. Il faut donc revenir à une agriculture et une industrie alimentaire qui soient durablement en capacité de nourrir les européens, tout en préservant leur santé et leur environnement. Cette refonte servirait non seulement les intérêts des consommateurs, mais aussi ceux de nos filières agricoles et de notre tissu industriel.

L’actuel recours aux circuits-courts et aux productions locales, le développement rapide de la demande pour des produits issus de l’agriculture biologique, soulignent le soutien des Français à ces idées. Il serait temps que les pouvoirs publics changent de braquet et les soutiennent eux-aussi, en lieu et place d’une agriculture productiviste, soumise aux aléas des cours mondiaux dont on voit aujourd’hui les effets délétères sur le revenu agricole…

Alors, soyons enfin raisonnable : arrêtons ces accords internationaux type TTIP et CETA, qui constituent une menace tant pour les filières européennes que pour la sécurité sanitaire, et mettons en place une PAC véritablement aux services des agriculteurs et des consommateurs.