© Nicolas Herrbach Nutri-Score Le CIRC met fin au cirque

Voilà un rapport qui tombe à point nommé et un soutien de taille dans le combat de l’UFC-Que Choisir pour imposer le Nutri-Score. Le Centre international de recherche contre le Cancer de l’OMS vient en effet de publier un rapport scientifique sans appel.

Publié le 1er septembre, ce rapport, qui s’appuie sur des données scientifiques d’experts du CIRC mais aussi de partenaires, notamment une étude menée auprès de 500 000 personnes, souligne que le Nutri-Score, système d’étiquetage nutritionnel simplifié sur les produits alimentaires promu par l’UFC-Que Choisir, est un outil « efficace » et largement supérieur aux autres systèmes pour orienter les consommateurs vers des produits plus sains. Le rapport plaide pour son imposition sur les produits alimentaires en Europe et au-delà.

Plus particulièrement, les experts du CIRC, qui pointent le lien entre alimentation et cancer, soulignent qu’au-delà de l’information pertinente donnée aux consommateurs, c’est un outil permettant d’améliorer nutritionnellement les recettes des fabricants. Alors que les opposants au Nutri-Score multiplient les campagnes de désinformation autour de cet outil, ce rapport arrive donc au bon moment pour rétablir certaines vérités.

Pour rappel, la Commission européenne, dans le cadre de sa stratégie alimentaire, a annoncé qu’elle entend proposer d'ici 2022 un système unique d'étiquetage simplifié sur la face avant des emballages. Je ne peux que souhaiter qu’elle ait une lecture attentive de l’étude du CIRC…