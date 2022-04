© Nata Studio - stock.adobe.com Pays d’origine La transparence fait enfin son miel !

Après une kyrielle de rebondissements, le combat de l’UFC-Que Choisir, lancé en 2017 avec l’Union des apiculteurs, pour une réelle traçabilité quant à l’origine des miels, en raison des fraudes massives en la matière et des messages confusants sur les emballages, a enfin abouti !



Un décret vient en effet de paraître pour prévoir, en cas de miels mélangés conditionnés en France, l’indication de tous les pays d’origine, et par ordre d’importance conformément à nos demandes. Cette avancée était particulièrement attendue dès lors que l’alliance d’une réglementation européenne très laxiste (simple indication origine UE/hors UE en cas de miels mélangés) avec l’instrumentalisation de l’utilisation des symboles français sur les emballages aboutissait à ce que 80 % des consommateurs pensent à tort consommer du miel français, alors qu’il s’agit le plus souvent de mélanges provenant de différents pays et à la qualité variable.



Il faut en effet rappeler, alors que la France importe plus de 70 % de sa consommation nationale, que les tests de l’UFC-Que Choisir, de la DGCCRF mais aussi de la Commission européenne épinglent régulièrement les fraudes dans le miel, plus particulièrement pour les miels étrangers.



Je ne peux donc bouder mon plaisir d’avoir vu paraître au JO le nouveau décret, même si le périmètre ne s’applique qu’aux miels conditionnés en France. Pour les autres, il faut une réforme de la réglementation européenne… Alors qu’elle préside actuellement l’Union européenne, la France serait donc bien inspirée de pousser son initiative pour qu’elle fasse son miel auprès des institutions.