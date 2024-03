Alimentation

Les associations de consommateurs, dont l’UFC-Que Choisir, réclamaient depuis longtemps la transparence sur l’origine des ingrédients contenus dans nos aliments. Ce sera peut-être chose faite cet été. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée de la Consommation, a annoncé le 13 mars le lancement d’un futur logo provisoirement intitulé « Origine-info », destiné à « améliorer la transparence sur l’origine des produits alimentaires transformés […] pour permettre au consommateur de choisir en toute connaissance de cause ». Cet étiquetage indiquerait la provenance des principaux ingrédients du produit. Reste à en définir les modalités précises.

Pour cela, la ministre avait réuni les principales associations de consommateurs (UFC-Que Choisir, CLCV, Familles rurales et Foodwatch), les fédérations d’industriels de l’agroalimentaire et les représentants des enseignes de la grande distribution. Étonnamment, manquaient à l’appel l’ensemble des syndicats agricoles, alors même qu’ils alertent depuis longtemps sur la concurrence qu’ils subissent de la part des importations alimentaires (matières premières comme produits transformés).

Lignes de fracture

Le projet a été favorablement accueilli par l’ensemble des participants. Mais deux lignes de fracture sont apparues entre industriels et ministère d’une part, et associations de consommateurs d’autre part. Tout d’abord, le futur cahier des charges prévoit un affichage volontaire. D’après le ministère, le cadre juridique de l’Union européenne (UE) ne permet pas aux États membres d’imposer des contraintes plus strictes que le règlement européen d’information aux consommateurs (Inco). Pour l’UFC-Que Choisir, « c’est inadmissible ».

Deuxième point de friction, l’endroit de l’affichage. Les associations exigent qu’il soit présent sur l’emballage. L’UFC-Que Choisir rappelle le précédent du Nutri-Score : les aliments classés E sont rarement étiquetés, et il en ira sans doute de même pour l’origine, les fabricants vertueux indiquant leurs sources d’approvisionnement, tandis que les produits utilisant des matières premières importées ne seront pas étiquetés. À l’inverse, les transformateurs souhaitent pouvoir dématérialiser l’affichage, pour avoir plus de souplesse. Ils expliquent être parfois contraints par la saisonnalité de la production (les matières premières ne proviennent pas toujours du même pays selon la période de l’année). Quant aux distributeurs, deux d’entre eux, Système U et Casino, se sont montrés favorables à un étiquetage sur l’emballage.

D’autres points du cahier des charges restent à affiner :

la définition d’un « ingrédient » ;

le détail de l’origine (les mentions « UE » et « non UE » sont-elles acceptables ?) ;

le pourcentage à indiquer quand la proportion d’un ingrédient fluctue ;

les produits alimentaires concernés (par exemple, les boissons et les aliments pour animaux sont-ils concernés ?) ;

la taille et le design du logo.

La ministre a fixé la date butoir du 1er mai pour s’accorder, « afin d’aboutir à l’été ».

Les consommateurs doivent évidemment avoir accès à cette information. C’est d’ailleurs ce qu’ils réclament, selon une enquête du collectif En Vérité (lire l’encadré). Mais quand Olivia Grégoire les cite en tant que « parties prenantes non négligeables » de la chaîne alimentaire et évoque leur « influence », c’est oublier un peu vite les contraintes budgétaires face à l’inflation d’une partie des ménages français et l’influence du marketing sur les comportements inconscients d’achat. Résoudre la crise agricole passera par d’autres mesures.