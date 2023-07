© Adobe Stock Origine des viandes L’étiquetage devient obligatoire pour la vente à emporter

La mention du pays d’origine des viandes de bœuf, de porc, de volaille et d’agneau sera obligatoire à partir du 1er octobre pour les restaurateurs en vente à emporter ou à livrer. Cette information devait déjà être portée à la connaissance des consommateurs en restauration assise.

Les restaurateurs, qu’il s’agisse de restauration commerciale ou collective (cantines scolaires ou d’entreprise, hôpitaux, Ehpad, etc.) doivent indiquer depuis le 1er mars 2022 d’où provient la viande qu’ils servent à leurs clients, qu’il s’agisse de bœuf (étiquetage obligatoire depuis 2000 à la suite de la vache folle), mais aussi de porc, volaille et agneau. Un décret du 21 juin 2023 étend cette obligation aux restaurateurs proposant seulement des repas à emporter ou à livrer.

L’obligation, provisoire, court du 1er octobre 2023 au 29 février 2024. Comme pour la restauration en salle, elle concerne uniquement les viandes achetées crues par les restaurateurs et non celles achetées déjà préparées ou cuisinées. Les informations à porter à la connaissance des consommateurs portent sur le pays d'élevage et d'abattage de l'animal ainsi que, pour la viande bovine (y compris hachée), sur le pays de naissance de l'animal.

Le non-respect de cet affichage est passible d'une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale.