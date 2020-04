© Adobe Stock Pesticides L’inadmissible décision gouvernementale !

Trop, c’est trop ! Après avoir avalisé fin 2019 via des textes réglementaires des distances minimales d’épandage près des habitations ridiculement faibles (10, 5 mètres contre les 50 réclamés par les ONG et certaines autorités), le gouvernement profite aujourd’hui du confinement pour permettre, en catimini, des réductions supplémentaires, au moment même où les épandages débutent !

En effet, un communiqué du Ministère de l’Agriculture indique clairement qu’en raison de la situation empêchant des concertations locales, une instruction permet aux utilisateurs de déroger aux distances minimales (évidemment à la baisse !) jusqu’en juin 2020 (bref pendant toute la période où se concentrent habituellement les épandages de pesticides) si les utilisateurs se sont engagés dans un simple projet de charte de bonnes pratiques … sans besoin qu’il soit concerté !

Déjà que le principe des chartes « concertées » et leur teneur était critiquable, mais là, c’est la porte ouverte à tous les excès. Pas besoin d’attendre les retours de la concertation autour de la charte, ni l’approbation préfectorale pour pulvériser près des habitations où les riverains sont confinés. Alors que, selon certaines sources, la pollution de l’air est un facteur aggravant en cas d’infection au Covid-19, c’est tout bonnement scandaleux !

L’UFC-Que Choisir entend donc se mobiliser dans toutes ses composantes. Nombre de nos associations locales interpellent les Préfets pour leur rappeler leur nécessaire vigilance quant à la protection des riverains et notre Fédération, qui pour rappel avait attaqué les textes de décembre 2019 devant le Conseil d’Etat avec un collectif d’ONG, entend de nouveau agir devant la plus haute juridiction administrative. Avec cette décision préjudiciable à la santé et à l’environnement de bon nombre de Français, le gouvernement bafoue deux de ses engagements : le fait que l’acte II du quinquennat soit écologique mais aussi et surtout l’état d’urgence sanitaire… C’est aberrant et doit être stoppé ! L’UFC-Que Choisir s’y emploie fortement !