© Stephane LEITENBERGER/REA Pesticides Premier recul gouvernemental

Mardi 12 mai, lors de l’audience devant le Conseil d’Etat dans le cadre de notre recours commun avec d’autres ONG contre l’instruction technique et les communications gouvernementales octroyant d’inadmissibles réductions supplémentaires aux distances minimales d’épandage près des habitations, le gouvernement, pressé par le Magistrat de s’expliquer sur ces dérogations non prévues dans les textes initiaux, a annoncé retirer du site du Ministère de l’Agriculture deux des textes litigieux…

Un premier recul qui n’éteint pas l’affaire puisque restent l’instruction et surtout la question de la communication autour de ce retrait tant vis-à-vis des riverains que des agriculteurs, mais aussi des services déconcentrés qui n’ont pas manqué de les relayer…

Pour rappel, le gouvernement entend admettre que sous couvert de l’existence d’un simple projet de charte, non concerté, non approuvé, les utilisateurs de pesticides puissent pulvériser, jusqu’au 30 juin 2020, des pesticides encore plus près des habitations que les distances minimales, déjà ridiculement faibles, prévues par les textes réglementaires adoptés en fin d’année…

Ayant déjà attaqué ces textes insuffisamment protecteurs de la santé des riverains et de leur environnement devant la haute juridiction administrative, l’UFC-Que Choisir et le collectif d’ONG avaient attaqué l’instruction et les communications ministérielles qui aggravaient la situation alors même que nous étions en plein confinement et que la saison des épandages bat son plein.

L’annonce d’un retrait de deux des trois textes contestés doit se prolonger par une communication ad’hoc sur ce point auprès des intéressés …. Sans oublier la décision du Conseil d’Etat attendue dans les prochains jours… Affaire à suivre donc !