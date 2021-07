© Maurice Metzger - stock.adobe.com Pesticides La santé des riverains va-t-elle enfin devenir la priorité du gouvernement ?

Si le sujet de l’épandage des pesticides près des habitations a été un véritable feuilleton, je ne peux que souhaiter que la décision majeure du Conseil d’État, rendue à notre initiative avec 7 autres organisations, en soit un épilogue, enfin heureux !

En effet, après nos vives critiques et protestations sur les passages en force successifs du gouvernement pour rogner au maximum les distances minimales d’épandage de pesticides près des habitations, malgré les alertes et recommandations scientifiques, le Conseil d’État oblige l’État à revoir le cadre réglementaire pour une meilleure protection des riverains et utilisateurs, et ce, sous 6 mois : augmentation des distances minimales pour les produits suspectés d’être mutagènes, cancérogènes ou reprotoxiques (CMR), information en amont des riverains avant utilisation de pesticides et meilleure protection des utilisateurs. La plus haute juridiction administrative a également épinglé les chartes d’engagement, cousues mains par et pour les tenants de l’agriculture intensive pour réduire encore les distances d’épandage, soulignant que leurs conditions d’élaboration et adoption relevaient du domaine de la Loi.

Notre exigence du respect du principe de précaution a été entendue et formellement rappelée au gouvernement par le Conseil d’État… Mais que de temps perdu… Dans les faits, le temps que notre recours aboutisse à cette décision, les pesticides ont pu être diffusés largement à proximité des habitations avec des distances ridiculement faibles, insuffisamment protectrices de la santé des riverains. Si au fond, cette décision constitue une victoire, elle ne peut donc manquer de susciter l’amertume tant il faut se battre et lutter pour obtenir des mesures de bon sens et ensuite leur plein respect. L’enjeu est d’ailleurs maintenant de savoir si le gouvernement, après cet énième camouflet, va enfin entendre raison et remettre la santé et l’environnement au cœur du cadre réglementaire ? Qu’il soit assuré qu’on ne lâchera pas.