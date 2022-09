© Alina Rosanova - stock.adobe.com Transport aérien Menaces sur l’indemnisation

Décidément, les compagnies aériennes entendent rogner les droits de leurs passagers. Non contentes de leur avoir imposé des avoirs en lieu et place des remboursements immédiats prévus par la législation européenne durant le Covid, voilà, alors que les annulations de vols ont été légion cet été, qu’elles entendent maintenant revenir sur l’indemnisation prévue par le cadre européen !

La chaleur estivale n’a pas incité le lobby des compagnies à la torpeur… Celui-ci s’est en effet activé auprès de la Commission, mais aussi de la présidence tchèque, pour pousser à une révision des règles relatives à l’indemnisation des passagers aériens en cas d’annulations, retards de plus de trois heures et surbooking. Prévoyant des indemnisations allant de 250 à 600 euros, selon la distance du vol en partance ou à l’arrivée d’un aéroport de l’Union européenne, la législation et la jurisprudence européenne sont protectrices des intérêts des citoyens européens. Si l’on ne peut que regretter que son application ne soit pas optimale, dès lors qu’il n’y a pas d’automaticité de l’indemnisation, le montant des paliers permet de couvrir les frais auxquels les victimes, notamment d’annulation, sont exposées (nuits d’hôtels, restauration, etc.). Les compagnies entendent, elles, proratiser l’indemnisation en fonction de prix du billet… Mais que le billet ait coûté 40 ou 200 euros, les dépenses auxquelles les consommateurs bloqués doivent faire face, elles, sont les mêmes. Ce n’est pas la première fois que le lobby s’active à cette fin… En 2013, une même tentative avait échoué.

Comptez sur la mobilisation de l’UFC-Que Choisir et du Bureau Européen des Unions de Consommateurs pour maintenir l’acquis européen, et même tenter de renforcer son application, trop peu de consommateurs éligibles à l’indemnisation faisant, par méconnaissance, valoir leurs droits.