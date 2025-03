Sous leurs airs traditionnels, les fours encastrables n’ont pas encore dit leur dernier mot. Leurs fabricants cherchent à rester dans le coup face à la concurrence d’autres appareils, comme les airfryers, en proposant une nouveauté comme le programme « air fry », apparu l’année dernière sur plusieurs modèles. En la matière, certains constructeurs ne se sont pas posé trop de questions : ils se sont contentés de rebaptiser une fonction ventilée existante, histoire de coller à la tendance actuelle.

D’autres, pour leur part, sont allés un peu plus loin, en fournissant à leurs clients des accessoires supplémentaires. Ainsi, deux fours de notre test, les Thomson TMFP72BX et Whirpool AKZ9S8271IX, disposent, en plus des plaques et des grilles classiques, d’un panier que l’on insère à l’intérieur en le faisant coulisser directement dans les gradins. Quant au De Dietrich DOP4746HT, il est livré avec une plaque perforée destinée au mode « air fry », mais qui sert également à cuire les pizzas et à déshydrater des aliments.

De nouveaux accessoires ont fait leur apparition dans certains fours.

Mode air fry et sonde sans fil

Afin de connaître les performances de cette option « air fry », nous n’avons bien entendu pas résisté à la tentation de la tester. Les résultats nous ont toutefois laissés sur notre faim. Première déception, la durée de cuisson. Il a fallu entre 33 et 42 minutes, préchauffage compris, pour faire dorer 700 à 750 grammes de frites surgelées. Second bémol, la cuisson elle-même ! Les pommes de terre étaient beaucoup trop grillées à l’avant du panier, et carrément blêmes à l’arrière avec le Thomson, par exemple. Nous avions pourtant bien utilisé le mode automatique « frites »… Les deux autres fours ont été à peine plus convaincants.

Le De Dietrich DOP4746HT est décidément superéquipé : il possède également une sonde de température, que nous avons trouvée bien conçue. Sans fil et préréglée en usine, elle ne nécessite aucune manipulation avant sa mise en service. Il suffit de la planter dans la viande, de sélectionner une température dans le sous-menu dédié du four, et ce dernier s’ajuste automatiquement pour l’atteindre. Pas besoin de vérifier la sonde en ouvrant sans cesse la porte – et en perdant de la chaleur. Pratique si l’on concocte une préparation basse température, ou que l’on veut être certain que le poulet mis à rôtir affiche, à cœur, les 85 °C exigés (comme dans notre protocole). Une fois la cuisson terminée, il n’y a plus qu’à ranger le dispositif nettoyé dans son étui, où il se recharge automatiquement grâce à une pile intégrée, jusqu’au prochain usage.

L’innovante sonde de cuisson sans fil.

Commandes en progrès

Autre tendance sur le marché des fours : le renouvellement des interfaces de commande. Des appareils De Dietrich ont attiré notre attention avec leur bel écran haute définition en couleur, du même tonneau que celui déjà remarqué sur un des micro-ondes combinés du constructeur. Certes, il n’est pas tactile – on ne peut donc pas accéder aux fonctions et aux réglages directement, comme sur un smartphone –, mais l’unique sélecteur rond, fluide et précis, permet de naviguer aisément entre les programmes automatiques ou le mode manuel. C’est d’autant plus simple que tout est écrit en français.

Une interface digne d’un smartphone.

Notons, parmi les particularités plus anecdotiques, le design des fours encastrables LG, marque plutôt cantonnée aux micro-ondes. Leur revêtement intérieur en émail bleu électrique ne manquera pas de les distinguer de leurs rivaux ; le bleu nuit était jusqu’à présent la teinte la plus audacieuse. Gare, cependant, aux traces de saleté, qui risquent d’être bien visibles ! La fonctionnalité InstaView déclenche l’éclairage de la cavité quand on toque deux fois sur la porte du four. Ludique et sans doute superflu.