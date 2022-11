Bougies parfumées

L’air passe au travers de 3 cartouches filtrantes. Une première capte les COV, une seconde les phtalates et une troisième les aldéhydes. Les deux premières catégories de polluants sont identifiées et quantifiées par chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse. Les aldéhydes, très volatils, sont dosés par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur UV.

Les niveaux d’émissions sont ramenés aux teneurs qu’on obtiendrait après 2 h de combustion dans une pièce de 12 m2 et où le renouvellement de l’air serait de 0,35 h-1 (soit un air renouvelé dans une pièce en un peu moins de 3 h).

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.