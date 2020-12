© Sensay/StockAdobe Caméras de surveillance extérieures Le protocole

Nous avons testé 10 caméras de surveillance extérieures de marques aussi diverses que D-Link, Logitech, Nest, Netatmo, Somfy et d’autres. Pour chacune, nous avons passé au crible plusieurs aspects, dont la qualité d’image, l’efficacité des alertes et la sécurisation des données.

→ Test Que Choisir : Comparatif Caméras de surveillance extérieures Test Que Choisir :

Qualité vidéo

Les tests ont été réalisés à trois niveaux d’éclairage (lumière forte, lumière faible et dans l'obscurité) avec chaque caméra réglée à sa résolution maximale. Un jury a évalué la qualité d'image du flux direct (Live View) et de l'enregistrement vidéo à la suite d'une alerte (détection de mouvement).

Alerte

Un jury a évalué la qualité des notifications reçues via l’appli du fabricant ou via mail suite à une détection de mouvement par la caméra.

Facilité d’utilisation

L’installation (notice, mise en route), la configuration de la caméra et le contrôle de la caméra via smartphone et PC ont été notés. La facilité d’accès aux enregistrements vidéo et au flux vidéo en direct a également été jugée.

Sécurité des données

Un jury d’experts en informatique a vérifié s’il était possible qu’un tiers puisse récupérer le flux d’images en cas de consultation à distance. La vulnérabilité des ports réseaux utilisés par la caméra, les options de sécurité avancées, le stockage de vidéos et l’éventuelle méthode de chiffrement ont également été étudiés.

→ Test Que Choisir : Comparatif Caméras de surveillance extérieures Test Que Choisir :