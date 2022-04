Centres de repassage Le protocole

Expert, indépendant et sans publicité, « Que Choisir » teste chaque année plusieurs dizaines d’appareils destinés au repassage. Nous nous intéressons aussi bien aux fers à repasser qu’aux centrales à vapeur, mais aussi aux plus récents centres de repassage. Ces derniers sont la combinaison d’une centrale vapeur et d’une table à repasser active, c’est-à-dire aspirante, soufflante et/ou chauffante. En théorie très performantes, ces stations de repassage représentent néanmoins un investissement de taille. Efficace ou pas ? Fiable ou pas ? Le test comparatif de « Que Choisir » répond à ces questions. Découvrez comment nous les testons.



Performances

Après une mesure du débit de vapeur selon la norme européenne 60311, nous réalisons plusieurs essais de repassage pour déterminer l’efficacité de repassage.

Débit de vapeur continu mesuré. Le fer et le générateur de vapeur sont préalablement réglés en position maximum (thermostat et débit de vapeur) et préchauffés.

- Pour les modèles testés avant 2019 : pendant 8 minutes, nous avons activé la vapeur durant 5 secondes avant d’observer une phase de repos de 15 secondes.

- Pour les modèles testés à partir de 2019 : pendant la mesure , la vapeur est activée (et désactivée) selon un cycle aléatoire.

Le débit de vapeur est déterminé par la différence de poids de l’appareil entre la fin et le début de cet essai. Un second essai est réalisé pour mesurer le débit de vapeur obtenu en position « ●● » du thermostat.

Qualité de défroissage. Plusieurs bandes de textiles différents sont préalablement froissées puis repassées sur la table active. Température, aspiration et/ou soufflerie, le fer et la table sont tous deux réglés sur la position optimale correspondant à chaque type de textile. Après repassage, les bandes de textile sont étendues sur un cintre avant d’observer une phase de repos (séchage). Un jury d’experts compare ensuite chaque bande à des échantillons de référence tels que définis dans la norme AATCC.

Endurance et entartrage

Nos essais d’endurance visent ici à évaluer le vieillissement à la fois du générateur de vapeur, du fer mais aussi de la table à repasser (système de ventilation ou de chauffage). Tous les systèmes sont activés et les différents réglages sont poussés au maximum afin de placer l’appareil sous contrainte maximale. L’eau utilisée est « moyennement calcaire » et maintenue à un degré de dureté constant de 25 °f (norme IEC 60734-C2, Ed 3, addition ou dilution).

Chaque appareil doit fonctionner 252 heures en alternant les phases de vaporisation, de repos et de refroidissement. L’entartage est contrôlé par une mesure du débit de vapeur toutes les 12 heures. En cas de panne ou d’entartrage excessif (débit de vapeur inférieur à 20 g/min), le produit est considéré comme défaillant.

Résistance aux rayures

Altérée ou rayée, la semelle perdra en glisse et impactera l’efficacité de repassage. Nos tests visent à évaluer la résistance de la semelle à plusieurs types d’abrasifs : tampon Jex, tampon Jex humidifié ou Scotch Brite. Une appréciation est attribuée à chaque semelle en fonction de son altération : de "2 carrés" (peu résistante) à "3 étoiles" (très résistante).

Utilisation

L’utilisation est jugée par un jury d’experts. Plusieurs dizaines de points sont passés en revue et regroupés en dix catégories : cordons électrique et vapeur, niveau d’eau, remplissage et préchauffage du générateur, utilisation des boutons et sélecteurs, maniabilité du fer, glisse de la semelle, risques de brûlure, détartrage et nettoyage de la semelle, facilité de rangement et notice d’utilisation.

Comme toujours, « Que Choisir » réalise ses essais en toute indépendance. Nous achetons les appareils testés dans le commerce, comme tout consommateur lambda. Notre unique but est de vous offrir un avis d’expert, fiable et objectif.

Vous souhaitez connaître les résultats obtenus par ces appareils tout en un ? Notre test comparatif de centres de repassage vous livre les résultats de nos essais.

