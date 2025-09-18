Comparatif Crèmes antirides Voir le comparatif

Efficacité antirides et hydratante

Efficacité antirides et hydratation ont été testées sur 30 volontaires âgés de 40 à 65 ans, présentant des rides légères à moyennes au niveau de la patte d’oie. Pour les mesures instrumentales, chaque crème est appliquée sur la moitié du visage en même temps qu’un placebo, pendant une durée de 28 jours à raison de 2 applications par jour (matin et soir). Pour mesurer le degré d’hydratation, la méthode du cornéomètre est utilisée ; l’effet sur les rides est évalué par une analyse en 3 dimensions de la surface de la peau avec comme paramètre d’étude la profondeur des rides. Le laboratoire procède aux mesures directement sur la peau avant et après ces 28 jours, pour la crème testée et le placebo. Les écarts avant-après sont soumis à un traitement statistique permettant d’apporter une réponse quant à la significativité du résultat (de la différence). Tous les produits sont également comparés au placebo.

Qualités cosmétiques

Le même groupe de personnes répond au questionnaire de satisfaction et donne son avis sur les qualités sensorielles des crèmes, leur praticité et leur efficacité : odeur avant l’application, facilité d’extraction du produit de son contenant, facilité d’application, texture, rapidité d’absorption, odeur sur la peau après application, douceur, effet non collant, non gras, hydratant et antirides. Au final, les testeurs disent s’ils seraient prêts à acheter la crème testée.

Composition

Nous relevons les substances indésirables de la liste établie par nos soins sur une base rigoureusement scientifique ainsi que les allergènes à déclaration obligatoire.

Étiquetage et présentation

On juge la présentation du produit (le flacon est-il scellé ?), la lisibilité globale des informations inscrites sur le produit et la clarté (caractères suffisamment gros et/ou contrastés) de la liste d’ingrédients. On note aussi la pertinence des allégations.

Environnement (emballage)

La note environnementale est basée sur la mesure de la quantité de produit restant dans le flacon, à laquelle s’ajoutent 3 autres critères pesant moins lourd dans le score : type de matériau employé (recyclé ou non), rapport emballage/crème et suremballage.