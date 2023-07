Disques durs SSD Le protocole

Les performances des disques durs (taux de transferts en lecture et écriture, temps d’accès) sont primordiales dans l’évaluation devant la facilité d’utilisation et la qualité de fabrication.

Test de performances

Un ordinateur récent équipé de Windows 11 est utilisé pour les tests.

Les taux de transferts de 4 différents fichiers (fichiers de 100 ko représentant 10 Mo, fichiers de 1 Mo représentant 1 Go, fichiers de 100 Mo représentant 2 Go et fichiers de 1 Go représentant 50 Go) sont mesurés en lecture et en écriture via l’interface USB.

Les temps d’accès au disque dur pour la lecture de fichiers de 512 octets et 1 Mo sont mesurés.

Facilité d’utilisation

Les notices d’utilisation papier ou sur Internet sont passées au crible. La facilité de branchement, la longueur du câble USB fourni, la transportabilité et le poids sont ensuite jugés.

Qualité de fabrication

Une note de qualité de fabrication est attribuée en fonction de la qualité des matériaux, d’assemblage et de la connectique.

Le bruit de fonctionnement à 1 mètre de distance est mesuré ainsi que la présence éventuelle de vibrations.

Environnement

Les températures après 30 minutes d’utilisation sont relevées grâce à une caméra thermique en face avant et arrière.

En veille et en fonctionnement, la consommation électrique des appareils branchés au port USB d’un ordinateur sont relevées. Le délai avant la mise en veille est mesuré.

Équipement

La note représente la richesse des équipements : type de connecteur, présence d’une double interface, logiciel fourni, possibilité de chiffrement des données ou de stockage en ligne.