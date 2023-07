Disques durs SSD

Les disques durs externes SSD permettent de sauvegarder facilement les données de son ordinateur. Nous avons testé 16 références d’une capacité de 500 Go, en vérifiant différents critères comme la vitesse de la copie de fichiers, les connecteurs disponibles ou la possibilité de chiffrer les données. Quelles différences entre les grandes marques comme Seagate, Kingston et LaCie et les modèles sans marque vendus par Amazon ou Alibaba ? Le prix, mais aussi… la qualité.