Fours micro-ondes Le protocole

→ Test Que Choisir : Comparatif Four à micro-ondes Test Que Choisir :

L’étanchéité (détection de fuites d’ondes) est vérifiée au préalable.

Performances

Décongélation. On décongèle un bloc de viande hachée, la température en surface et au cœur est mesurée, ainsi que la durée.

Uniformité de réchauffage. La température est mesurée en divers points d’une assiette composée de trois aliments.

Rapidité de réchauffage. Ce test consiste à évaluer la rapidité de réchauffage d’un liquide : 180 ml d’eau sont réchauffés à puissance maximale durant 30 secondes, puis la température atteinte est mesurée au centre du contenant (1).

Gril. L’homogénéité et la surface de brunissage sont mesurées à l’aide de toasts répartis sur l’intégralité de la grille.

Test de cuisson du poulet : en haut, le résultat obtenu par le meilleur combiné ; en bas, un concurrent livre une volaille plutôt pâlotte !

Cuisson. Un panel d’experts juge la cuisson d’un plat de lasagnes surgelées (couleur, différences de température, goût, texture).

Cuisson combinée (micro-ondes + gril). On cuit un poulet, son aspect est évalué, et la température relevée en divers points.

Pizza. Cet essai consiste à cuire une pizza à l’aide du mode de cuisson et de l’accessoire les plus pertinents.

Cuisson vapeur. Cet essai est réalisé uniquement si un accessoire spécifique à la cuisson vapeur est fourni en série. Un plat de légumes et un plat de saumon sont cuits séparément selon les instructions fournies avec l’appareil. Le résultat de cuisson est évalué par un panel (2).

Chaleur tournante. Sont jugés le brunissage, l’homogénéité et le temps de cuisson de biscuits de type petits sablés.

Gestion des températures. On note le temps mis pour préchauffer à 180 °C et les écarts de température, thermostat en position mini (130 °C), puis maxi (250 °C).

Utilisation et mode d’emploi

Un panel de trois experts juge l’ouverture et la fermeture de la porte, l’insertion et le retrait des plats, les commandes et la programmation, la visibilité intérieure, le nettoyage intérieur et extérieur, la ou les notices d’utilisation, etc.

Niveau sonore

Il est évalué par un panel d’experts à pleine puissance et à puissance intermédiaire.

Consommation en veille

Elle est mesurée en mode normal et en mode éco si l’appareil en est équipé.

Sécurité thermique

La température de surface est mesurée en divers points après 30 minutes en modes gril et chaleur tournante à température maximale.

(1) Notre protocole de tests intègre ce critère depuis 2015.

(2) Critère intégré à notre protocole de test entre 2015 et 2017.

