→ Test Que Choisir : Comparatif Grille-viande

Le labo relève les caractéristiques de chaque appareil.

Les performances de cuisson sont évaluées sur la base de 4 cuissons :

2 filets de poulet ;

2 pavés de saumon ;

des légumes coupés en tranches fines (aubergines, poivrons, courgettes et champignons) ;

2 sandwichs au fromage (pain de mie).

Le temps de préchauffage et de cuisson, l’aspect pendant la cuisson (odeur, fumée, jus) et après cuisson (couleur des 2 faces, texture et goût) ont été notés. Pour s’assurer d’une bonne cuisson à cœur, la température en fin de cuisson des filets de poulet a été relevée.

La consommation électrique est mesurée pour chaque cuisson.

Les températures maximales sur les commandes et les poignées sont contrôlées.

L’ergonomie (notice, manipulation, programmation, nettoyage et stockage) est passée en revue.

En fin de test, la qualité de construction est notée.​​​​​​