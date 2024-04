Pour griller en toute saison et sainement viandes, poissons, légumes, mais aussi croque-monsieur ou sandwichs, le grille-viande est tout indiqué, que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Nous en avons testé 10, des plus basiques aux plus polyvalents. Efficacité, durée de cuisson, temps de préchauffage, consommation électrique ont été les principaux critères d’évaluation.