Cuire des pavés de viande ou de poisson vite fait bien fait, voilà la promesse de base du grille-viande. En bonus, l’appareil est souvent en mesure de réaliser des croque-monsieur, paninis ou tranches de légumes rôties. Les modèles les plus sophistiqués (et les plus chers) poussent la polyvalence jusqu’à se transformer en plancha, ou à proposer plusieurs jeux de plaques, pour préparer des gaufres par exemple.

En résumé Les dimensions de la surface de cuisson se situent le plus souvent autour de 30 × 20 cm. Rares sont les modèles plus grands.

Les plaques amovibles facilitent le nettoyage après utilisation. Si elles passent au lave-vaisselle, c’est encore mieux !

Plusieurs positions de thermostat voire des programmes automatiques sont pratiques pour adapter l’intensité de cuisson à la préparation.

Si vous manquez de place, préférez un appareil qui peut se ranger fermé en position verticale.

Il faut compter de 150 à 230 €, voire au-delà, pour un appareil avec plusieurs jeux de plaques, des programmes automatiques ou faisant aussi fonction de plancha ou de barbecue.

Qu’est-ce qu’un grille-viande ?

Il s’agit d’un petit appareil électroménager dont l’unique fonction est de griller. De la viande ou du poisson, mais aussi des sandwichs, garnis ou non de fromage, ou des tranches de légumes, parfois même des burgers. La cuisson se fait sans matières grasses, et elle est plutôt rapide.

Le grille-viande, qui fonctionne à l’électricité, ressemble à un gaufrier. Son principe de fonctionnement est le même : les aliments sont pris entre deux panneaux chauffants articulés qui se referment l’un sur l’autre. Les deux côtés de la viande sont pressés et grillés simultanément. La cuisson est à la fois rapide et homogène. Le revêtement intérieur des panneaux est antiadhésif pour limiter l’ajout de matière grasse.

Le grille-viande a en commun avec la plancha et la pierre à cuire de griller la viande (ou des légumes) sans matières grasses. Mais il y a une différence de taille : outre que le grille-viande cuit les deux côtés en même temps, ce n’est pas, à la base, un appareil de « cuisine conviviale » : il n’a pas une capacité de cuisson suffisante pour être mis à la disposition des convives au centre de la table, afin qu’ils gèrent eux-mêmes ce qu’ils ont envie d’y mettre à cuire, la quantité et la durée. Il fait son œuvre en cuisine, à l’abri des regards.

Seuls les modèles qui s'utilisent ouverts offrent une double surface de cuisson suffisante pour un repas entre amis.

Quel est l’intérêt d’un grille-viande ?

il cuit sur les deux faces simultanément pièces de viande, darnes ou filets de poisson, sandwichs et légumes. Même des morceaux épais qui passent difficilement à la poêle peuvent être grillés : idéal pour une entrecôte ;

la cuisson se fait sans matières grasses, le jus s’écoule dans un récupérateur à part ;

la préparation est rapide : quelques minutes suffisent pour arriver à un résultat satisfaisant ;

les sandwichs sont toastés, la viande ou le poisson sont grillés et marqués. Comme au barbecue, mais sans la corvée de nettoyage du charbon de bois graisseux et de la grille de cuisson encrassée ! ;

avec le grille-viande, le plaisir de la grillade n’est plus réservé à la période estivale : on peut en profiter toute l’année, même en intérieur.

Les inconvénients des grilles-viande

La capacité de cuisson des appareils est limitée par une surface utile dépassant rarement les 600 cm 2 . Le plus souvent, 2 pièces de taille moyenne (steaks, cuisses de poulet) ou 4 de petite taille peuvent être grillées en même temps. Idéal pour 2, peut-être 3 personnes, mais ne comptez pas nourrir plus d’une petite famille. Ou alors la cuisson devra se faire en plusieurs fois, et les convives ne mangeront pas en même temps.

Le nettoyage des appareils à plaques fixes est fastidieux. Heureusement, le revêtement antiadhésif empêche la graisse et les sucs d’accrocher : pas besoin de frotter trop longtemps pour que les taches s’en aillent.

Les appareils sans thermostat sont rudimentaires et ne permettent pas de moduler la cuisson.

Combien coûte un grille-viande ?

Les appareils d’entrée de gamme se vendent entre 20 et 50 € sous les marques Proline (Darty), Domo, Silvercrest (Lidl), Tristar, Techwood, etc. À ce prix, les plaques sont souvent fixes. L’interrupteur marche-arrêt ou le thermostat ne sont pas systématiquement présents.

À partir de 50-60 €, et jusqu’à 120-150 €, apparaissent les grille-viande de marque. Tefal propose plusieurs références dans cette gamme de prix, tout comme Cuisinart, Schneider, Georges Foreman, H. Koenig et Taurus. L’utilisation en mode barbecue ouvert est parfois possible. Attention, les plaques ne sont pas toujours amovibles, et quelques modèles n’ont pas de thermostat réglable ! Certains, comme le GR47E de Cuisinart, flirtent avec la gamme supérieure en s’affichant déjà multifonction.

Au-delà de 150 €, les grille-viande sont plus élaborés : thermostat réglable et minuterie sont monnaie courante. Les plaques, amovibles, passent au lave-vaisselle. Une première famille d’appareils, dont fait partie la série OptiGrill de Tefal, campe sur le créneau gril, avec des perfectionnements. En plus de la fonction de base, des programmes automatiques sont disponibles, et la durée de cuisson s’ajuste à l’épaisseur de l’aliment grâce à des capteurs intégrés. De quoi varier les plaisirs ! Le S2100 de Sauter est aussi conçu sur ce modèle.

D’autres grils de ce niveau de prix jouent plutôt sur la polyvalence et se transforment en plancha, en gaufrier ou en barbecue : ils se muent alors en appareils de « cuisine conviviale ». Sur certains, il est même possible de faire cuire des œufs ! Il y a parfois deux thermostats, un pour chaque plaque, pour réaliser deux cuissons en même temps – par exemple de la viande d’un côté et des légumes de l’autre – à des températures différentes. La hauteur est souvent réglable pour éviter d’écraser les aliments fragiles comme le poisson, ou pour gratiner des tartines.

Hors catégorie, citons la marque Ninja qui propose des airfryers incluant une fonction gril. Très chers, ils sont aussi très encombrants.

Les critères à prendre en compte avant d’acheter un grille-viande

La puissance : les appareils affichent des puissances très diverses, de 1 000 à plus de 2 000 W, avec un cœur de marché entre 1 600 et 2 000 W. Le critère n’est pas très important, les résultats de notre test de grille-viande montrant qu’il ne préjuge ni de la consommation d’énergie, ni des performances de cuisson.

les grils sont de dimensions proches, soit 30 × 20 cm. La surface de cuisson avoisine donc les 600 cm , ce qui n’est pas énorme. Quelques modèles sont un peu plus grands. Attention, quand plus de 1 000 cm sont annoncés, vérifiez bien qu’il ne s’agit pas de la capacité en mode « plancha », quand l’appareil est déployé à plat et que les deux plaques sont utilisées séparément, ce qui double logiquement la surface de cuisson ! La température de cuisson : le thermostat peut être réglable ou non. S’il n’y a qu’un niveau de température, attention, la marge de manœuvre sera inexistante. Les viandes épaisses risquent d’être très grillées en surface et froides à cœur. La plupart des appareils proposent aujourd’hui au minimum 3 niveaux de réglage de température, qu’il faudra apprivoiser avant d’arriver à des cuissons optimales. Les programmes automatiques vous dispensent de cette phase de familiarisation : d’un simple appui sur une touche de sélection, la cuisson est directement paramétrée en fonction de l’aliment à préparer et du degré de cuisson voulue. Un programme manuel est toutefois toujours présent pour entrer les réglages soi-même. Plus sophistiqués encore, certains grils ajustent, grâce à des capteurs, la durée et la température de cuisson en fonction de l’épaisseur de l’aliment et du résultat attendu – à point, saignant, etc. Un signal marque la fin de la cuisson, dont la progression est donnée par un indicateur dédié. C’est sur ce principe de « cuisson intelligente » que fonctionne notamment l’OptiGrill de Tefal par exemple. Des appareils haut de gamme faisant aussi office de plancha sont équipés de deux thermostats, un pour chaque panneau de cuisson. Pratique pour cuire à des températures adaptées des aliments de nature différente.

plus on monte en gamme, plus les grils offrent d’options : au-delà des grillades de viande, ils font aussi des gaufres, des hamburgers, des omelettes, etc. Vérifiez que les accessoires nécessaires à ces usages multiples sont bien fournis. Et que vous aurez la place pour les stocker. La hauteur réglable : c’est une option disponible sur de nombreux appareils, la charnière entre les deux panneaux de cuisson se règle pour s’adapter aux aliments à cuire. Si vous comptez faire des hamburgers, par exemple, cette possibilité est utile. Elle permet aussi de limiter la pression sur les denrées fragiles comme les poissons ou les fruits de mer. Enfin, pour gratiner des tartines de fromage, pouvoir positionner la plaque supérieure à quelques millimètres au-dessus de la préparation et non à son contact direct a son intérêt.

c’est une option disponible sur de nombreux appareils, la charnière entre les deux panneaux de cuisson se règle pour s’adapter aux aliments à cuire. Si vous comptez faire des hamburgers, par exemple, cette possibilité est utile. Elle permet aussi de limiter la pression sur les denrées fragiles comme les poissons ou les fruits de mer. Enfin, pour gratiner des tartines de fromage, pouvoir positionner la plaque supérieure à quelques millimètres au-dessus de la préparation et non à son contact direct a son intérêt. Le récupérateur de jus de cuisson : la plupart des grils en sont dotés : il s’agit d’un petit bac accolé au gril dans lequel s’écoulent la graisse et le jus au cours de la cuisson. Le niveau de remplissage n’est pas toujours visible pendant la cuisson, pensez à le vider régulièrement et, quoi qu’il arrive, après chaque utilisation.

la plupart des grils en sont dotés : il s’agit d’un petit bac accolé au gril dans lequel s’écoulent la graisse et le jus au cours de la cuisson. Le niveau de remplissage n’est pas toujours visible pendant la cuisson, pensez à le vider régulièrement et, quoi qu’il arrive, après chaque utilisation. Le rangement : les grils basiques sont à la fois légers – autour de 3 kg – et faciles à ranger, puisque la plupart peuvent être stockés à la verticale. C’est moins souvent le cas des appareils plus polyvalents, également plus encombrants et plus lourds (jusqu’à 6 kg). Si vous optez pour l’un d’eux, il faudra prévoir de la place, soit dans un espace de rangement spécifique, soit sur le plan de travail. Un range-cordon est toujours appréciable pour éviter que les fils et prises gênent.

Les marques sur le marché

Cuisinart De’Longhi Georges Foreman H. Koenig Ninja Proline Sage Sauter Schneider Silvercrest Simeo Taurus Tefal

Et la planète ?

Les grille-viande testés sont en grande majorité fabriqués en Chine, pays fortement émetteur de carbone. Pour amortir l’impact de votre achat, jetez d’abord un œil sur l’offre de seconde main : des occasions quasi neuves sont régulièrement proposées sur les sites Internet spécialisés. En cas d’équipement neuf, évaluez minutieusement vos besoins : pas la peine de prendre un produit trop grand, ou qui ne vous servira jamais !

La consommation électrique de ces appareils n’est pas un enjeu majeur, mais autant la limiter au maximum. Optez pour un de ceux qui préchauffent et cuisent vite : c’est un gage de sobriété. Utilisez bien toute la surface de cuisson, éteignez votre grille-viande dès que vous n’en avez plus besoin, et enchaînez les préparations plutôt que de l’éteindre et le rallumer.

Enfin, la consommation de viande est un facteur de réchauffement climatique avéré. Si vous avez à cœur de réduire votre empreinte carbone, préférez le poulet ou le porc, et réservez l’agneau et le bœuf aux grandes occasions. Les légumes rôtis ont la cote : les passer au gril leur donne plus de goût tout en assurant une cuisson plus rapide qu’au four, lâchez-vous !