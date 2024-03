Nous avons testé 10 pâtes à pizza prêtes à l’emploi vendues en supermarché ou en magasin bio, de marques nationales, de distributeur ou hard discount aussi bien bio que conventionnelles. Elles sont disponibles en format à dérouler ou en pâton au rayon frais, en pâton surgelé ou en poudre à compléter au rayon sec. Des analyses nutritionnelles, d’authenticité des matières grasses et une dégustation ont été menées sur chacun des produits. Une revue de la liste des ingrédients et des mentions de l’emballage a également été réalisée.

Dégustation et mise en œuvre

L’utilisation de la pâte lors de la réalisation d’une pizza margherita pour la dégustation a été notée par une experte en boulangerie. Les points relevés étaient notamment la facilité de mise en œuvre, l’étalement de la pâte, l’aspect après cuisson et la découpe.

Un panel de 5 experts en boulangerie-pâtisserie entraînés à la dégustation a été sollicité pour déguster les différentes pâtes à pizza à l’aveugle. Les critères évalués sont l’aspect, l’odeur, le goût, la texture, le développement de la pâte ainsi que l’appréciation d’ensemble du produit.

Qualité nutritionnelle

Les paramètres nutritionnels suivants ont été mesurés : matières grasses et profil d’acides gras, fibres alimentaires et sodium (sel).

Étude des informations d’étiquetage

La liste des ingrédients a été passée en revue pour noter la présence d’additifs, de préparations ou de substances aromatisantes et d’autres ingrédients. Par ailleurs, les allégations nutritionnelles présentes sur les emballages ont été relevées et vérifiées.

Contaminants

La présence de 3-MCPD et de leurs esters, qui peuvent notamment se former lors du raffinage des huiles, a été recherchée.

Le 3-MCPD libre est classé possiblement cancérigène pour l’homme et le glycidol est reconnu comme substance mutagène et cancérigène. Les autorités recommandent donc de minimiser la teneur en esters de 3-MCPD et en glycidyl-esters dans les denrées alimentaires.

Authenticité

La vérification du type de matière grasse employé a été réalisée pour confirmer la composition des pâtes à pizza. Ainsi, les mentions « à l’huile d’olive » ou « sans huile de palme » ont pu être contrôlées.​​​​​