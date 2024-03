Francine, Croustipate, Picard... Nous avons jugé le goût, la texture et la composition de 10 pâtes à pizza vendues fraîches, en poudre ou surgelées, et testé pour chacune d'entre elles la présence ou non d'un contaminant cancérogène. Nous ne pouvons malheureusement pas vous présenter les résultats obtenus par un des leaders du marché, les pâtes classiques Herta, car la recette de ces dernières a changé après le lancement de nos analyses (lire notre enquête pour plus d'informations).