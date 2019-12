Piles AA et AAA

Les piles alcalines ont toujours la cote mais on les jette. Que Choisir a organisé le match avec les rechargeables. Réutilisables 300 fois, elles se révèlent plus économiques et moins polluantes.

La capacité des piles a été vérifiée selon la norme NF EN 61951-2. Notre protocole s’inspire également de la norme NF EN 60086-2 avec d’autres appareils, testés en conditions normales et à basse température. Les décharges appliquées tiennent compte des tensions seuils de fonctionnement des objets électriques que nous avons choisis.

Le courant de décharge d’une horloge pour enfant a été appliqué en continu. Son mode « veilleuse » a été activé pendant 8 heures toutes les nuits. La durée de fonctionnement a été relevée et le budget calculé en tenant compte des 4 piles requises par l’appareil.

Le courant de décharge d’une voiture électrique lumineuse pour enfant a été mesuré puis reproduit 2 heures par jour sur les piles. Le budget a été calculé sur 30 jours d’utilisation par an avec le remplacement des 3 piles du jouet.

Nous avons attendu 10 minutes à 5 °C avant de décharger les piles avec un courant équivalent à celui d’une voiture radiocommandée d’extérieur. Les piles offrants la plus grande durée d’utilisation du jouet ont été les mieux notées.

Le courant de décharge d’une lampe torche a aussi été appliqué. Le même test a été réalisé après le stockage des piles à 5 °C pendant 28 jours.

Le temps de fonctionnement d’une lampe frontale avec chaque référence de pile a été mesuré. Le même test a été réalisé avec des piles stockées à 5 °C pendant 28 jours.

Le calcul des budgets des piles rechargeables intègre le prix d’un jeu supplémentaire de rechange.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.