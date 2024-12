Comparatif Poêles de cuisson Voir le comparatif

Performances

Les performances de cuisson sont évaluées en préparant 3 recettes.

Crêpes

On fait cuire 4 crêpes successivement, en chronométrant le temps nécessaire depuis le préchauffage jusqu’à la dernière crêpe. On observe l’aspect final et la facilité de préparation (étalement de la pâte, décollement, régularité de la coloration, évolution sur les 4 crêpes). La poêle est huilée si nécessaire. La poêle doit être facile à manier pour y répartir la pâte.

Patates sautées

Les pommes de terre sont épluchées et mises à tremper dans de l’eau. On verse un film d’huile dans le fond de la poêle. Quand l’huile atteint 150 °C, on y verse 350 g de pommes de terre. Après 1 minute, on réduit la puissance de chauffe. Les pommes de terre sont retournées régulièrement, si possible en les faisant sauter. Les pommes de terre doivent cuire de manière homogène sans attacher.

Steaks hachés

Nous n’ajoutons pas de matière grasse pour cuire les steaks. Quand la température dépasse les 150 °C, on y dispose les steaks. Ils seront retournés une fois en gardant la même puissance de chauffe. La viande doit être saisie rapidement sans attacher.

Le confort de la poignée et l’équilibrage de la poêle sont soigneusement étudiés lors des tests de cuisson : prise en main, fixation sans jeu, température confortable et facilité d’installation des poignées amovibles.

Nettoyage

Pour évaluer la facilité du nettoyage, on doit éliminer du lait brûlé qui a la fâcheuse tendance à rester incrusté. Les meilleures se contenteront d’un simple filet d’eau pour détacher le lait, les autres nécessiteront un trempage, voire une éponge abrasive. Les poêles sont passées une fois au lave-vaisselle, même si cela n’est pas recommandé. On observe la bonne résistance des poêles à ce traitement de choc.

Montée en température

La réactivité est évaluée en mesurant le temps nécessaire pour chauffer 5 mm d’épaisseur d’huile dans la poêle jusqu’à 200 °C.

Sécurité thermique

Pour contrôler la sécurité thermique, la température est relevée en 3 points (près de la poêle, au milieu de la poignée, au bout de la poignée) sur une poêle chauffée pendant 30 minutes à 200 °C. La température du milieu, là où on saisit la poignée, doit rester en dessous de 48 °C pour permettre le transport sans risque de la poêle.

Solidité

L’évaluation de la solidité de la poêle regroupe les trois tests suivants.

Poignée

La solidité de la poignée est vérifiée en appliquant une force de 100 N sur la poignée (norme NF EN 12983-1). La poignée ne doit pas fléchir, encore moins casser.

Chute

La solidité de la poêle est évaluée après une chute depuis un plan de travail (soit 1 m de haut). On observe la forme de la poêle et la bonne tenue de la poignée après la chute.

Choc thermique

La résistance au choc thermique est vérifiée en plongeant une poêle chauffée à 200 °C dans un évier rempli d’eau à 20 °C. Le fond de la poêle ne doit pas se bomber ; la surface, les rivets et les différentes parties doivent rester intacts.