COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF

Nous avons testé des modèles de poêles à frire équipées d’un revêtement antiadhésif, en téflon ou en céramique, toutes compatibles avec l’induction. Lors de nos essais, nous avons particulièrement pris en compte la durabilité et les performances (rapidité de chauffe notamment) de ces poêles vendues entre 21 et plus de 200 €.