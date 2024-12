COMMENT NOUS TESTONS

Après avoir vérifié l’efficacité de cuisson à neuf de la poêle et sa facilité d’utilisation, nous avons évalué la durabilité de la poêle et de son revêtement antiadhésif. Nous n’avons pas hésité à frotter avec un tampon abrasif, appliquer des coups de fourchette, forcer sur la poignée et laisser tomber la poêle de haut. Nous nous sommes assurés que la poignée restait froide en toute occasion.