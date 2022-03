Rasoirs électriques Le protocole

Qualité de rasage, endurance, autonomie… Nous avons testé 12 rasoirs électriques, dont plusieurs modèles des leaders du marché Philips et Braun. Les tarifs varient fortement en fonction des accessoires et de la qualité de la finition.

Rasage

Le jury était composé de 24 hommes âgés de 18 à 65 ans qui se sont rasés quotidiennement lors d'un test semi-latéral avec deux appareils. Chaque sujet a testé chacun des rasoirs deux fois sous la supervision d'un expert. La croissance de la barbe des sujets variait de normale à épaisse, leur peau de normale à sensible.

24 autres sujets ont testé le rasage sur une barbe de 5 jours. Les évaluations de la qualité du rasage sur la joue, le menton, le cou et les zones difficiles d'accès ont été réalisées par les sujets à l'aide d'un questionnaire.

Avant le test, nous avons anonymisé tous les rasoirs en oblitérant les logos de marques.

Nous avons également évalué la vitesse de rasage et l'élimination des poils plus longs et isolés lors de la taille de la barbe de 5 jours. Tous les résultats ont fait l’objet d’évaluations statistiques.

Protection de la peau

Les personnes testées ont évalué les sensations cutanées telles que brûlures et épilations, rougeurs, petites blessures lors du rasage quotidien et sur la barbe de 5 jours.

Facilité d’utilisation

Cinq experts ont évalué l’ergonomie des appareils, leur maniabilité et le changement des têtes de rasage. Ils ont évalué l'affichage du processus de charge de la batterie, sa capacité, sa progression.

Pour les performances de la batterie, les experts ont déterminé le temps de fonctionnement par charge et vérifié la durée de rasage de l'appareil après 5 minutes de charge.

Ce jury expert a aussi évalué comment les appareils peuvent être nettoyés.

Le bruit et les vibrations lors du rasage ont été évalués par les 48 évaluateurs.

Tests d’endurance, de solidité et d’étanchéité

Rasoir en test d'endurance. Un rouleau appuie sur la tête de rasage et ajuste la pression du rasoir sur la joue.

Nous avons simulé la pression de contact de l'utilisateur lors du rasage avec un rouleau qui appuie sur la tête de rasage. Les rasoirs ont fonctionné sur le banc d'essai pendant 5 minutes. Les appareils sont ensuite au repos et chargés pendant 5 minutes.

Après 2 520 cycles de ce type, nous avons vérifié la bonne fonctionnalité du rasoir (entre autres, usure, erreurs électroniques, modifications matérielles). Les 2 520 cycles représentent 7 ans de service avec des rasages quotidiens de 5 minutes.

Après 540 cycles, représentant 1 an et demi d’utilisation, et après 1 260 cycles, soit 3 ans et demi, trois experts ont évalué l'usure de la tête de rasage : les personnes testées se sont rasé chacune la moitié du visage avec l'appareil du test d'endurance et l’autre moitié avec un nouvel appareil. Les experts ont ensuite évalué la qualité du rasage et la douceur de la peau.

De plus, nous avons contrôlé si les piles sont amovibles. Nous avons vérifié la solidité avec un test de chute et l'étanchéité avec un test d’immersion.