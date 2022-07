Rasoirs électriques Bien choisir son rasoir électrique

Les Français, surtout les jeunes, se rasent moins : 92 % des hommes âgés de 25 à 34 ans portent la barbe, selon une étude OpinionWay réalisée en 2018 pour la marque Bic. Les rasoirs ne sont pas devenus inutiles pour autant, puisque 49 % des Français continuent à se raser tous les jours, selon une autre enquête réalisée en juillet 2020 par Gillette. De 40 à 300 €, voire davantage, le prix des rasoirs électriques varie considérablement selon le nombre d’accessoires et de fonctions. À chacun de faire le tri entre les gadgets et ce qui lui sera vraiment utile.

En résumé Le prix des rasoirs électriques varie de 30 € à plusieurs centaines d’euros, selon les accessoires et les fonctions dont ils disposent. À vous de voir s’ils sont vraiment utiles selon votre type de barbe, de peau et vos habitudes de rasage.

Deux systèmes cohabitent : les têtes rotatives et les lames vibrantes. Le choix dépendra de vos habitudes et de la forme de votre visage.

Attention, certains modèles à batterie ne fonctionnent pas lorsqu’ils sont branchés sur le secteur.

La plupart des rasoirs disposent de petites tondeuses pour entretenir la barbe, mais pour une utilisation plus intensive, une tondeuse spécifique est recommandée.

À têtes rotatives ou à lame vibrante ?

Avant toute chose, vous devez sélectionner le type d’appareil qui vous convient le mieux. Il existe deux grandes familles de rasoirs électriques : à têtes rotatives ou à lame vibrante. Ils rasent aussi bien l’un que l’autre, mais chaque technologie a ses inconditionnels car il y a un geste à acquérir avant de bien les utiliser.

À têtes rotatives : équipés de plusieurs pièces rotatives qui redressent le poil, puis le coupent, ils ont l’avantage d’épouser parfaitement la forme du visage, du menton et du cou. Privilégiez les rasoirs à trois têtes (voire davantage), plus efficaces. Ceux à deux têtes sont conseillés plutôt pour les barbes très souples ou naissantes, comme celles des adolescents. Tous les rasoirs Philips sont équipés de têtes rotatives, ainsi que quelques modèles Remington et Beurer.

À lame vibrante, le principe est le même que celui des rasoirs rotatifs : ils utilisent une lame vibrante sous une grille microperforée. Lorsque le poil entre dans la grille, il est sectionné par une rampe de petites lames (appelée « bloc-couteaux »). Leur différence avec les multitêtes est que les lames se trouvent sous une tête rectangulaire et qu’il est nécessaire, au moment de se raser, de tenir l’appareil perpendiculairement à la peau. Tous les rasoirs Braun recourent à ce système, ainsi que quelques modèles Remington.

Pourquoi opter pour un rasoir électrique ?

Aucun modèle électrique n’est aussi efficace qu’un bon vieux rasoir à lames pour retrouver une peau de bébé. En effet, le second tire légèrement sur les poils avant de les couper, ce qui assure un rasage au plus près de la peau. Le modèle électrique, lui, coupe les poils qui atteignent la lame à travers la grille. Cela donne un autre avantage au rasoir électrique : la peau est moins agressée et, in fine, moins irritée qu’après un rasage manuel. Cela limite aussi le risque d’apparition de poils incarnés et de boutons de rasage. En outre, le rasoir électrique nécessite peu de consommables (nul besoin de mousse à raser), ce qui est un avantage à long terme.

Sur pile ou sur secteur ?

Les rasoirs peuvent fonctionner sur secteur, sur piles (l’autonomie est alors plus limitée) ou sur batterie rechargeable. Dans ce dernier cas, certains rasoirs peuvent fonctionner en mode secteur ou en mode batterie, ce qui est parfait, car ce double système d’alimentation permet d’utiliser le rasoir même lorsqu’il est à court de batterie. À l’inverse, certains ne fonctionnent pas lorsqu’ils sont branchés : si la batterie est à plat, il faudra donc s’armer de patience. Cette contrainte repose sur des raisons de sécurité, notamment pour les modèles lavables.

À noter : la batterie de nombreux modèles est si étroitement soudée que même le service client ne peut pas la remplacer. Cela s’applique à tous les rasoirs que nous avons testés en 2022, à l’exception de ceux de Braun et de Panasonic. C’est un problème, car cela signifie que les appareils sont bons à mettre à la poubelle une fois leur batterie en fin de vie (surtout ceux qui ne fonctionnent pas quand ils sont branchés !).

Quels rasoirs pour entretenir sa barbe ?

La plupart des rasoirs sont équipés d’une, voire deux tondeuses rétractables : l’une, plus large, pour égaliser les poils sur les zones les plus larges, tailler les pattes, les moustaches et la barbe ; l’autre, plus étroite, pour délimiter avec précision les contours de la barbe. Des accessoires utiles au quotidien, même si rien ne remplace une vraie tondeuse.

Les options intéressantes

Les fabricants multiplient les versions de leurs principaux modèles. La tête de rasage est identique, mais l’habillage et les accessoires varient. Avec, bien sûr, un impact non négligeable sur le prix. Prenons le Series 9 Pro de Braun. Le site du fabricant en répertorie 18 versions, du 9410s (moins de 300 €) au 9477cc (plus de 400 €). Nous avons aussi identifié 16 déclinaisons du Series 5 de la même marqué et une dizaine du Series 7000 de Philips. Présence ou non d’un socle, finition métallisée, kit de nettoyage, étui de voyage en cuir, etc. : choisissez ce qui vous sera le plus utile pour ne pas payer d’accessoires superflus. Et pensez à comparer les prix entre les sites : ils peuvent différer de plusieurs dizaines d’euros.

Parmi les options intéressantes, citons…

L’indicateur de charge de batterie

Très utile, surtout pour les modèles qui ne fonctionnent que sur batterie. Certains engins comportent également un indicateur « batterie faible ».

Le socle autonettoyant

Certains rasoirs sont livrés avec un socle de nettoyage. Ce système est efficace mais encombrant, et nécessite un remplacement périodique des cartouches de nettoyage (environ 7 € par mois pour un usage quotidien), sans compter la consommation d’électricité.

L’étanchéité

De nombreux appareils peuvent être nettoyés sous l’eau courante : un moyen simple et efficace de garder votre rasoir propre. Quelques modèles peuvent même être utilisés sous la douche : pratique pour les hommes pressés.

Le distributeur de crème hydratante

Certains rasoirs disposent d’une petite réserve de crème hydratante qui se diffuse à travers les têtes de rasage. Les peaux sensibles apprécient.

Attention au prix des lames

Les prix des têtes de rasage oscillent entre 20-30 € (Grundig, Series 3 de Braun ou Series 3000 de Philips) et 70 € (Series 9 de Braun). En laboratoire, nous avons simulé 7 ans d’utilisation quotidienne lors d’un test d’endurance, en appuyant un rouleau sur la tête de rasage. Les grilles ont duré beaucoup plus longtemps que ce qu’indiquaient les fournisseurs : alors que Remington recommande leur remplacement tous les 6 mois, et Braun tous les 18 mois, la plupart des têtes étaient presque comme neuves après un an et demi d’utilisation simulée. Alors, faites confiance à votre ressenti et ne changez la tête que lorsqu’elle ne coupe plus.

Entretien Aux petits soins pour son rasoir Un nettoyage après chaque rasage permet de conserver une bonne efficacité. Attention, si le rasoir est lavable, n’oubliez pas de le débrancher avant de le passer sous l’eau. Il est recommandé de procéder à un nettoyage plus approfondi une fois par semaine environ, en enlevant les grilles ou têtes afin de nettoyer le bloc-couteaux et toute la partie interne.