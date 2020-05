Sorbetières et turbines à glace

Pour une glace réussie, il est indispensable que les pales mélangent bien, et continuellement, la préparation. Une bonne texture est également importante ; elle dépend, elle, du froid emmagasiné ou produit. Trois experts évaluent l’apparence, la texture puis le goût. Ils donnent une note de satisfaction globale pour les 3 recettes de glace réalisées : une glace à la vanille, un sorbet au citron et une glace au yaourt.

On note la durée moyenne de préparation d’un litre de glace.

Jugée par nos trois experts, elle porte sur la clarté de la notice, la facilité de montage, de programmation, de fonctionnement et de nettoyage de l’appareil, ainsi que sur le pourcentage de perte de préparation (ingrédients restant sur les bords, au fond du bol ou sur la pale) lors du transfert dans un autre récipient.

Le niveau sonore des appareils est estimé subjectivement par les trois experts.

La solidité des appareils, notamment des parties en plastique, est évaluée, ainsi que la sensibilité aux rayures de l’intérieur des cuves. La qualité de finition est également appréciée.

On mesure la consommation des turbines pour réaliser 1 litre de glace avec les 3 recettes. Celle des sorbetières à accumulation est négligeable, car le froid est produit par le congélateur.

