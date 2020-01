Tables de cuisson à induction

Nous mesurons le temps et la consommation électrique pour chauffer à 90 °C une casserole d’eau (de 1 à 4 l selon la taille du foyer). L’essai est réalisé avec et sans booster sur toutes les zones individuelles ainsi que sur la zone extensible lorsque le modèle en dispose.

De l’huile de tournesol est mise à chauffer dans une casserole sur la puissance la plus faible. On enregistre la température en continu. Chaque zone individuelle est soumise à cet essai, y compris la zone extensible le cas échéant.

On fait cuire 8 crêpes à 230 °C (+/- 5 °C) dans une poêle placée sur le foyer le plus large ; l’uniformité du brunissage sur la 1re face est mesurée par un système de vision.

Pour les modèles équipés d’une zone ­extensible, l’essai est reproduit avec des steaks cuits sur un gril rectangulaire.

Des récipients sont placés sur chaque zone individuelle. Ils contiennent soit de l’huile (pour la zone la plus large), soit de l’eau (toutes les autres). Toutes les zones sont mises en route à puissance maximale. Dès que l’huile atteint 180 °C, une portion de frites surgelées est cuite durant 5 minutes puis extraite du bain. Lorsque l’huile atteint de nouveau 180 °C, une seconde portion de frites est cuite et ainsi de suite jusqu’à cuire 5 portions au total.

On la mesure pendant les cuissons mais aussi en mode veille, en l’absence de fonctionnement.

Elle est évaluée selon certains points de la norme EN 60335 sur la sécurité électrique et selon des éléments relatifs à la sécurité d’utilisation (antidébordement, thermique…).

Niveau sonore, lisibilité et activation des commandes (puissance et minuteurs), nettoyage, notices, etc., sont évalués par un panel.

