Sites de vente de parfums

Notre test d’achat de parfums en ligne nous a réservé d’agréables surprises. Mais aussi de moins bonnes, surtout avec les sites implantés à l’étranger.

Fin novembre 2019, nous avons passé une quarantaine de commandes sur 20 sites Internet, parmi lesquels 5 appartenant à de grands réseaux français de distribution (April-beauty, Beauty success, Marionnaud, Nocibé et Sephora), 7 plateformes de parfumeurs locaux (News-parfums, Origines-parfums, etc.) et 8 sites étrangers ne disposant pas de points de vente physiques en France (dont Leader parfum, situé aux États-Unis, et Parfum dreams, en Allemagne). Sur chacun, nous avons commandé séparément deux fragrances parmi les plus vendues : La vie est belle, de Lancôme, et Le mâle, de Jean Paul Gaultier. À chaque fois, nous avons jugé la simplicité de la commande, l’efficacité de la livraison et l’état du produit à l’arrivée. Nous avons aussi calculé le prix moyen pratiqué sur la base d’un panier de 51 parfums. À quelques jours de la Saint-Valentin, voici les principaux enseignements que nous en avons tirés.

© Alexis Lecomte Sur chaque site, deux flacons ont été commandés séparément : La vie est belle, de Lancôme (à gauche) et Le mâle, de Jean Paul Gaultier (à droite)

Les grands réseaux plus chers que les petits distributeurs

Les relevés de prix que nous avons effectués sur chaque site montrent que les tarifs pratiqués par les grands réseaux (Nocibé, Sephora…) sont plus élevés que la moyenne (environ 20 % de plus). Pour certains parfums, les écarts sont loin d’être négligeables. Ainsi, au même moment, l’eau de parfum Parisienne d’Yves Saint Laurent, 90 ml, coûtait 133 € sur April-beauty et 69,99 € sur Parfums moins chers… L’eau de parfum Voyage d’Hermès, 100 ml, était, elle, à 146 € sur Nocibé, contre 86,58 € sur Origines-parfums et Parfumdo ! Ces tarifs sont toutefois à prendre avec un certain recul, dans la mesure où ils ne tiennent pas compte des frais de port. Or, le montant d’achat minimal à partir duquel ils sont offerts sur la plupart des sites varie fortement (de 39 € sur Kalista-parfums à 150 € sur Leader parfum). Il n’est pas rare non plus, notamment chez les grands distributeurs français, de pouvoir bénéficier du deuxième article à moitié prix, d’un produit de beauté offert pour l’acquisition d’un flacon ou d’avantages liés à la carte de fidélité. Enfin, les parfums ont beau être des articles de luxe, ils succombent à la folie des rabais. Selon le panel NPD, 74 % du chiffre d’affaires de la parfumerie sélective seraient réalisés sous promotion.

Commander est facile

Quel que soit le site, nous n’avons pas rencontré de souci particulier pour passer commande. Nous avons toutefois trouvé que les vendeurs étrangers étaient un peu « légers » sur les descriptifs des produits. Mais si l’on sait ce que l’on veut, ce n’est pas vraiment un problème. Le fait de devoir créer un compte sur 15 des 20 sites, y compris pour un achat ponctuel, est aussi un peu irritant. Quant au suivi de la commande, il se révèle plus ou moins rigoureux, voire carrément inexistant chez Place du parfum et Leader parfum. À noter que Beauty Success, Nocibé et Sephora sont les seuls à faire choisir au client la marque ou le type d’échantillons (parfum, soin ou maquillage) qu’il souhaite recevoir avec sa commande. Belle attention !

De gros écarts dans les délais

Tous les flacons ou presque nous ont été livrés dans les temps. Seul Le mâle, de Jean Paul Gaultier, vendu sur Place du parfum nous est parvenu avec un peu de retard (15 jours au lieu de 12). D’un site à l’autre, les délais d’expédition annoncés divergent cependant fortement. Alors que les plus rapides promettent une livraison entre 2 et 5 jours, d’autres indiquent jusqu’à 12 jours d’attente. Globalement, les sites étrangers sont plus lents, à une exception près : Feel Unique. Installé sur l’île anglo-normande de Jersey, il nous a fourni La vie est belle en deux jours seulement, contre une semaine annoncée.

Mauvaises surprises à la livraison

À chaque fois, les produits reçus étaient bien ceux commandés, même si Leader parfum et Place du parfum nous ont livré la version coffret plutôt que le parfum seul. Par ailleurs, aucun flacon n’était abîmé, bien que quelques colis nous soient parvenus endommagés, et même éventré pour la commande Parfumerie-en-ligne. Mais, de toutes les mauvaises surprises que nous avons eues, la plus grosse vient des frais supplémentaires qu’il nous a fallu régler à réception pour le colis de Leader parfum (25,40 €) et pour celui de Place du parfum (24,19 €), tous deux en provenance des États-Unis. Ces sites ne nous avaient pas avertis que nous aurions à payer des frais de TVA et de douane, dus lorsque les marchandises sont expédiées depuis un pays situé hors de l’Union européenne. Et nos demandes d’explications n’ont pas abouti.

Des problèmes de conservation

Si aucun des parfums reçus n’était une contrefaçon, plusieurs avaient subi une altération. La couleur de quelques-uns était plus foncée ou plus jaunâtre que la robe originelle. L’étude olfactive réalisée par un expert (un nez) a mis en avant les notes d’oxydation peu agréables renvoyées par certains parfums, détectables y compris par des non-initiés. Ces défauts sont caractéristiques de parfums assez anciens et/ou conservés et transportés dans de mauvaises conditions. Ces produits défectueux proviennent surtout de sites étrangers.

© Alexis Lecomte Aucun défaut chez Nocibé (à gauche). La couleur orangée du parfum envoyé par Parfums moins chers (à droite) trahit une oxydation.

Conclusion : n’achetez pas à l’étranger

Entre les délais de livraison à rallonge, les recours aléatoires en cas de problème, les risques de recevoir un produit dégradé et/ou de devoir payer des taxes supplémentaires, mieux vaut éviter de commander son parfum sur des sites étrangers. D’autant que, d’un point de vue environnemental, faire venir des États-Unis un flacon fabriqué en Europe est un non-sens ! Privilégiez donc les e-commerçants installés en France, vous serez certain de bénéficier de parfums issus du circuit de distribution officiel. D’autant que, notre test le montre, on peut aussi y faire de bonnes affaires.

Le paquet, c’est pas toujours un cadeau ! Le paquet-cadeau de Feel Unique laisse à désirer. À chaque fois qu’un site le proposait, nous avons demandé que le flacon soit accompagné d’un message et envoyé dans un paquet-cadeau. Pratique, ce service n’est toutefois pas toujours à la hauteur. Certains le font payer (1,50 € le papier cadeau luxe chez Incenza, par exemple, et jusqu’à 4,99 € la boîte cadeau chez Notino), alors que d’autres l’offrent. Ensuite, tous les paquets ne se valent pas. Quelques parfums arrivent dans de belles boîtes cartonnées, mais d’autres sont emballés à la va-vite. Sephora et Marionnaud, eux, se sont contentés de glisser la pochette cadeau dans le colis. Finalement, les paquets de Nocibé, Beauty Success et Notino sont ceux qui mettent le mieux en valeur les produits. À noter que Beauty Success et Notino proposent de graver, sur le flacon, le texte de son choix (service payant).

En pratique Quelle différence entre eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne ?

Il s’agit avant tout d’une question de concentration. L’eau de parfum contient en général de 12 à 15 % de concentré, l’eau de toilette, de 8 à 12 %, et l’eau de Cologne, de 4 à 6 %. Le reste étant composé d’un peu d’eau et de beaucoup d’alcool. « Plus la concentration est forte, plus le parfum est puissant, tenace, capiteux. Moins elle est élevée, plus le parfum est frais et adapté à un usage quotidien », précise Sylvie Jourdet, créatrice de parfums et cofondatrice de Créassence. Mais ces appellations n’étant pas encadrées, chaque professionnel est libre de les utiliser comme bon lui semble. Comment offrir un parfum qui plaira ?

La recette miracle n’existe pas. Pour Sylvie Jourdet, « il faut, comme pour un vêtement ou un livre, tenir compte des goûts et de la personnalité, mais on n’est jamais sûr de faire le bon choix. Je conseille toujours d’offrir le flacon avec un échantillon qui permettra de l’essayer et, le cas échéant, de l’échanger ». Comment conserver au mieux son parfum ?

Avec le temps, un parfum a tendance à s’oxyder. Sa couleur change et ses notes de tête s’altèrent. Ce processus est accéléré au contact de la lumière et de la chaleur. Conserver dans un endroit frais et à l’abri de la lumière un parfum que l’on ne met pas peut être judicieux. Comment se parfumer ?

Même si certains préfèrent l’appliquer sur leurs vêtements ou leurs cheveux, le parfum est conçu pour être porté sur la peau. Selon le type d’épiderme, il peut évoluer différemment. « Mais ces variations restent limitées, nuance Sylvie Jourdet. Si on trouve qu’un parfum évolue mal sur notre peau, c’est surtout qu’il ne nous plaît pas. Mieux vaut alors en changer. »