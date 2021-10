Année après année, les foyers français sont de plus en plus nombreux à faire des achats en ligne sur des sites français ou étrangers. Pour savoir si le service fourni par les e-commerçants est à la hauteur des attentes, nous avons demandé aux abonnés à QueChoisir.org d'évaluer la présentation des produits, le processus de commande, la livraison et le rapport qualité-prix des sites marchands sur lesquels ils avaient passé commande. Les nombreux avis récoltés nous ont permis de réaliser un classement des principaux webmarchands.