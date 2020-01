Comparatif Perceuses Test portant sur 28 produits

La perceuse fait partie des outils indispensables pour réaliser des travaux chez soi au quotidien. Mais face au nombre et à la variété de modèles disponibles, encore faut-il trouver celle qui correspond à ses besoins. Le test comparatif de Que Choisir vous dévoile les performances réelles en vissage et en perçage pour des perceuses à percussion et des perceuses sans percussion dans divers matériaux. Le test vous indique également la commodité d'emploi et l'endurance des perceuses. Enfin, notre test comparatif détaille deux catégories : les perceuses filaires et les perceuses sans fil.