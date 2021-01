Avant tout essai, nous avons chargé puis déchargé les batteries en faisant tourner les perceuses à vide (3 fois).

Perçage. Pour les modèles à percussion uniquement, nous avons chronométré le temps nécessaire pour percer des trous de 6 × 30 mm dans du granite et de 6 × 50 mm et 12 × 50 mm dans du béton.

Puis toutes les perceuses ont percé des trous dans la pierre tendre (6 × 30 mm), le bois (6 × 40 mm) et le métal (6 × 5 mm). La durée des perçages a été mesurée.

Vissage. Nous avons chronométré la durée de vissage de vis à tête « Torx » (6 × 80 mm et 8 × 80 mm) dans du bois, ainsi que d’une vis autotaraudeuse (avant-trou de 5,2 × 5 mm) dans du métal. Nous avons également apprécié de manière subjective le comportement des perceuses pendant le vissage.

La capacité réelle des batteries a été mesurée, ainsi que le temps de charge complet.

Nous avons ensuite évalué leur autonomie en comptabilisant le nombre de trous que la durée de vie de la batterie chargée permet de percer dans du hêtre (6 × 40 mm) et le nombre de vis qu’elle permet de visser dans du pin (6 × 60 mm). Ensuite, nous avons mesuré l’autonomie de secours (mêmes essais après avoir rechargé la batterie vide pendant 15 minutes).

L’autodécharge des batteries entre en compte dans l’évaluation. Après avoir stocké les appareils à 40 °C pendant 1 mois, nous avons évalué la capacité restante (en pourcentage).

Enfin, l’endurance des batteries a été testée en réalisant 300 cycles de charge-décharge et en mesurant à nouveau la capacité restante.

Une simulation a permis d’évaluer le résultat de 10 années d’utilisation intensive du moteur et du système à percussion sur les perceuses concernées.

Trois experts ont attribué des notes au poids, au réglage de la vitesse, au niveau sonore, aux vibrations produites, à la prise en main, à la facilité de remplacement des embouts et de la batterie.

Le respect des normes EN 60335-1 et 60335-2-29 pour les chargeurs, l’isolation en cas de contact du foret avec des fils sous tension et l’effort encaissé en cas de blocage soudain du foret a été vérifié.

Fonctionnement du service de comparaison

