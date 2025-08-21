De 45 à 75 % des femmes concernées, voire plus de 80 %… Beaucoup de chiffres circulent sur la lombalgie pendant la grossesse. Une étude américaine (1) se déroulant en 2002 et 2003 a mis en évidence une prévalence de douleurs lombalgiques chez 68,5 % des 950 femmes enceintes interrogées, et a montré une lombalgie précédant la grossesse chez 37 % d’entre elles. Selon une étude suédoise (2) menée en 2002 auprès de 891 femmes, la prévalence de la lombalgie pendant la grossesse était de 72 %. Les rares travaux disponibles sur le sujet indiquent également d’importantes répercussions sur la vie quotidienne, en particulier une incapacité à réaliser certaines activités, des arrêts de travail précoces et une perturbation du sommeil. Les maux de dos augmentent généralement en fréquence et en intensité au cours de la grossesse, et peuvent déborder sur la période post-partum, notamment en l’absence de prise en charge. Le Pr Philippe Deruelle, gynécologue-obstétricien au CHU de Montpellier, le confirme : le mal de dos fait partie de ce que l’on nomme communément les maux de grossesse, et même des « gros maux », parce qu’il est lié à la fois à des causes physiques et à des causes hormonales inévitables découlant de l’état même de la future maman.

Le corps subit des modifications

Nous avons tous une