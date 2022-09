© didesign - stock.adobe.com Soins des pieds Prévenir l’ongle incarné

Pour éviter que l’ongle ne rentre dans la chair et provoque une infection, une bonne coupe est primordiale.

© Julia Dasic

1 - Du bon matériel

Opter pour des ciseaux droits à bout rond ou bien un coupe-ongle droit (et non arrondi). Le coupe-ongle est plus pratique en cas d’ongles très épais ou de manque de dextérité pour utiliser les ciseaux. Ceux-ci permettent en revanche une coupe plus précise.

2 - Une toilette préalable

Bien se laver les pieds et les mains avant de procéder à la coupe. Se couper les ongles au sortir de la douche ou du bain facilite l’opération, car l’eau chaude ramollit les ongles. On peut même faire un bain de pieds au préalable si les ongles pédieux sont très épais. Nettoyer son coupe-ongle ou ses ciseaux à l’alcool évite la prolifération de bactéries.

3 - La bonne forme

Couper l’ongle au carré, à angle droit. Si on le coupe en courbe, l’ongle risque, en repoussant, d’entrer dans la chair sur le côté (s’incarner). Rien n’empêche de l’arrondir très légèrement ensuite à l’aide d’une lime à ongle. Attention, si vous utilisez un coupe-ongle, à bien aller jusqu’au coin de l’ongle et à ne pas y laisser un bout d’ongle en forme d’aiguille, appelé harpon, qui peut aussi aboutir à un ongle incarné. Ne couper que dans la partie blanche, et non la partie rose (la tablette) qui est vascularisée. Laisser l’ongle dépasser de 2 à 3 mm du bord libre.

Bon à savoir Les ongles des pieds poussent en moyenne d’un millimètre par mois. En comparaison, les ongles des mains poussent deux fois plus vite.