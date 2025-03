Répertoriez les diverses démarches à réaliser, les autorisations à demander, les contraintes et les coûts qu’il faudra supporter.

En location saisonnière

À la différence de ce qui prévaut en matière de baux d’habitation, les propriétaires de locations meublées saisonnières ont le droit de refuser votre chat ou votre chien. S’ils l’acceptent, libre à eux d’imposer leurs règles (pas d’accès aux chambres pour l’animal, ne pas le laisser seul dans le logement…). Dans tous les cas, vous demeurez responsable si votre compagnon à quatre pattes fait des dégâts (canapé griffé, tapi abîmé…).

À l’hôtel

Chaque hôtelier peut accueillir ou non votre ami à poil dans son établissement. Même quand il est le bienvenu, vous devrez souvent signaler sa présence au préalable et payer un supplément (de 5 à 25 € par nuitée) pour lui, tout en respectant le règlement intérieur de l’hôtel. En général, laisser l’animal seul dans la chambre est interdit, et le tenir en laisse dans les espaces communs, obligatoire. Sa présence risque aussi d’être refusée dans certaines parties de l’hôtel, comme la piscine ou le restaurant.

Au camping

La liberté du propriétaire des lieux est totale. Les campings sont cependant assez nombreux à autoriser les animaux de compagnie moyennant un supplément de quelques euros par jour. Certains fixent des restrictions, par exemple en limitant leur accès à la basse saison – renseignez-vous avant de réserver. Il est souvent demandé que le chien soit correctement tatoué et vacciné, y compris contre la rage. N’oubliez donc pas de vous déplacer avec son carnet de santé, voire son passeport européen si vous en détenez un. Prenez également connaissance des règles sur place. Ainsi, la plupart des structures demanderont que votre compagnon ne gambade pas seul dans leur enceinte ni ne reste seul sur votre emplacement.

Départ à l’étranger

Si vous voyagez avec votre chien ou votre chat au sein de l’Union européenne (UE), la réglementation est partout la même : il doit être identifié au moyen d’une puce élec­tronique (un transpondeur) implantée sous la peau. Le tatouage ne suffit pas. Il lui faut également être muni d’un passeport européen sécurisé et infalsifiable. Ce document, délivré par le vétérinaire (pour 15 € environ), permet aussi de l’identifier et atteste qu’il est bien vacciné contre la rage. Soyez prévoyant : ce vaccin n’est valide qu’après 21 jours, et il n’est pas possible de l’injecter avant les 12 semaines de l’animal. En outre, il fait l’objet d’un rappel annuel. Sachez par ailleurs que l’Irlande, Malte, la Fin­lande et le Royaume-Uni exigent que votre compagnon à quatre pattes ait reçu un traitement contre les vers échinocoques (un parasite intestinal) au plus tôt dans les 120 heures précédant son arrivée sur leur territoire, et au plus tard dans les 24 heures.

Le passeport européen est également reconnu en Andorre, à Gibraltar, au Groenland, aux îles Féroé, en Islande, au Liechtenstein, à Monaco, en Norvège, à Saint-Marin, en Suisse et au Vatican. Dans ces États, les mêmes règles qu’au sein de l’UE s’appliquent pour les chiens, les chats et les furets. Pour les autres animaux et les déplacements hors d’Europe, adressez-vous à l’ambassade du pays de destination, afin de connaître les formalités. Vous devrez parfois fournir un certificat de bonne santé et un permis d’importation. Une mise en quarantaine de l’animal pourra aussi être imposée. Elle durera quelques jours, voire semaines, comme c’est le cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et sur l’île Maurice.

Bon à savoir Si vous avez l’intention de louer une voiture, signalez au loueur la présence de votre animal. Parfois, son accord préalable est requis. Veillez à ce qu’il ne salisse ou n’endommage pas le véhicule, car des frais de nettoyage ou

de remise en état pourraient vous être facturés.

En voiture, cage, filet ou ceinture ! Aucune disposition n’est prévue par le Code de la route pour le transport d’animaux dans un véhicule. Toutefois, son article R. 412-6 précise que le conducteur est tenu de rester libre de ses mouvements et que sa vue ne doit pas être gênée. Ainsi, il vous faut être « constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui [vous] incombent. [Vos] possibilités de mouvement et [votre] champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition [d’éléments] non transparents sur les vitres. » Par conséquent, impossible de laisser votre animal en liberté dans l’habitacle. À défaut, vous encourez une amende de 35 €. Installez votre chat dans une cage ou votre chien dans le coffre si vous possédez une voiture de type break. Il existe également des ceintures de sécurité spéciales pour attacher votre chien sur la banquette arrière. Enfin, vous pouvez prévoir une grille ou un filet de séparation.

30 millions d’amis Le site nosvacancesentreamis.com dresse la liste des hébergements (campings, hôtels, gîtes…) qui accueillent les bêtes. Via l’application dédiée, vous visualisez les adresses possibles sur une carte interactive ainsi que des endroits où confier votre animal si vous ne pouvez pas l’emmener (garde à domicile, pension, famille d’accueil…).