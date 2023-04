© Adobe Stock Vélo et vélo électrique Acheter sur Internet en 5 questions

Sur Internet, l’offre de vélos, classiques ou électriques, est foisonnante et le choix plus vaste que dans les boutiques. Mais acheter un vélo neuf en ligne suppose quelques points de vigilance.

Choisir sans essayer ?

Pour être confortable, un vélo doit être adapté à votre morphologie. Les fabricants proposent entre 2 et 5 tailles pour un même cadre, qui correspondent à des fourchettes pour l’utilisateur (155 à 165 cm, 165 à 173 cm, etc.). Mais ce n’est qu’indicatif, tout le monde n’a pas la même longueur de jambes ni de bras ! C’est pourquoi les annonces détaillent aussi la géométrie du cadre, c’est-à-dire ses mensurations (longueur du tube horizontal, de la potence, de la tige de selle, etc.). À moins de bien se connaître, acheter un vélo sans l’essayer expose au risque de ne pas se sentir bien dessus.

Le vélo est-il livré monté ?

Les professionnels ont l’obligation de livrer les vélos partiellement montés. Mais la loi (décret no 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes) leur permet de laisser quelques opérations à la charge du client, tant qu’elles ne touchent pas à la sécurité. L’annonce est censée préciser clairement ce qu’il vous restera à faire. En général, vous devrez au moins monter les roues et les pédales puis régler le guidon. Certains vous laisseront aussi mettre en place la selle ou les garde-boue. Certains sites proposent le montage total en option (60 € chez Alltricks, par exemple), et la plupart conseillent de faire réviser le vélo par un professionnel après quelques sorties.

Quelle est la garantie du vélo ?

La garantie légale de conformité s’applique pour un achat sur Internet. Votre vélo est donc garanti 2 ans, hors éventuelles garanties commerciales. Mais attention : si vous abîmez des pièces en montant le vélo (ce qui peut arriver quand on ne consulte pas le mode d’emploi ou les vidéos d’aide en ligne), on pourra vous opposer un refus de prise en charge pour cause d’usage non conforme. Saviez-vous par exemple que les deux pédales d’un vélo ne sont pas identiques ? Eh oui, l’une va à droite, l’autre à gauche !

Et si le vélo ne me convient pas ?

Comme pour tout achat à distance, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours. Si le vélo ne vous convient pas, vous pourrez le renvoyer. Mais en plus de la logistique que cet envoi suppose (démonter les éléments du vélo, les protéger dans les sachets d’origine, les scotcher pour les immobiliser pendant le transport, remettre le tout dans le carton), les frais d’expédition seront à votre charge. Il vous en coûtera entre 30 et 70 € minimum selon le vélo (classique ou électrique, nettement plus lourd) et le transporteur.

Quel SAV ?

En plus de leur service client joignable aux heures ouvrées, les vendeurs en ligne ont parfois des boutiques (Decathlon, par exemple). D’autres nouent des accords avec des réparateurs auxquels vous pourrez vous adresser en cas de problème. Pour les pannes hors garantie, vous pourrez vous tourner vers n’importe quel réparateur de vélos.